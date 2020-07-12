Спецдокладчик ООН призвала мир пристально следить за ситуацией в Беларуси 12.07.2020, 12:50

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Анаис Марэн

Фото: «Белсат»

Анаис Марин представила в Женеве доклад по правам человека.

Спецдокладчик ООН по правам человека в Беларуси Анаис Марин призвала международное сообщество пристально следить за ситуацией в Беларуси в преддверии президентских выборов, сообщает spring96.org.

Представляя 10 июля в Женеве ежегодный доклад Совету по правам человека, она подчеркнула, что "за последний год и без того тяжелое положение с правами человека еще более ухудшилось".

В представленном докладе анализируется положение в области гражданских и политических прав в Беларуси в период с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020-го.

"К сожалению, в 2019−2020 годах не было каких-либо серьезных улучшений в области нормативно-правовой защиты прав человека в Беларуси, − говорится в докладе. − Поскольку практически ничего не было сделано для выполнения рекомендаций, представленных в предыдущих докладах, системные и систематические нарушения прав человека сохраняются как в законодательстве, так и на практике".