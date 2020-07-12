Медики определили степень заразности коронавируса после последней мутации 12.07.2020, 14:43

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Данные впечатляют.

Ведущий медицинский эксперт, консультирующий правительство Гонконга по поводу коронавируса, назвал «степень заразности» этой инфекции. Об этом пишет издание South China Morning Post (перевод - lenta.ru).

Профессор Габриэль Леунг (Gabriel Leung), декан медицинской школы Университета Гонконга, заявил, что новый штамм вируса увеличил уровень заражения на 30 процентов из-за мутации ДНК. По его словам, один инфицированный может заразить четырех человек. «Это начало устойчивой массовой вспышки вируса, которую мы никогда не видели», — предупредил он.

Ученый добавил, что местное исследование подтвердило такую тенденцию, поскольку число людей, которые, как ожидается, заразятся от каждого инфицированного, увеличилось с двух с половиной-трех в марте до четырех в настоящее время. Однако не было никаких доказательств того, что вирус стал более смертоносным.

Ранее власти Южной Кореи также рассказали, что в стране быстро распространяется особо заразный штамм коронавируса GH. Исследователи Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний обнаружили штамм GH, который мутировал из штамма S, в 333 случаях из 526 изученных. Известно, что GH распространяется в шесть раз быстрее, чем другие подвиды коронавируса. Кроме того, он легче прикрепляется к клетками организма.

По последним данным, в мире 12,7 миллиона случаев заражения. За все время пандемии 564,5 тысячи человек умерли, почти 7 миллионов — вылечились.