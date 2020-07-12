Казахстан охватила загадочная пневмония 2 12.07.2020, 15:06

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Люди выстраиваются в очереди к моргам.

Казахстан охватила "неизвестная пневмония" - Министерство здравоохранения страны заявило, что в период с 29 июня по 5 июля зарегистрировано более 32 тысяч случаев пневмонии, а также 451 смертельный исход, сообщает apostrophe.ua.

В свою очередь, главный эпидемиолог CDC Китая заявил, что на самом деле это "вероятно, Covid-19". При этом официальное число случаев коронавируса в Казахстане составляет 53 021, подтверждено 296 случаев смерти от этой болезни.

Вместе с тем, появилось фото людей, стоящих в очереди за моргом в городе Алматы, чтобы забрать тела родственников.

Что говорят местные власти

Заместитель министра здравоохранения Азар Гиният сообщил, что в Казахстане госпитализировано около 28 тысяч пациентов с пневмонией с отрицательным тестом на коронавирус.

Однако профессор Лоуренс Янг, вирусолог и онколог из Университета Уорика указал, что случаи пневмонии, скорее всего, относятся к Covid-19.

"Мы должны быть уверены в точности режима тестирования в Казахстане ... Кроме того, пневмония, обнаруженная при рентгенографии грудной клетки, очень характерна для Covid-19, поэтому необходимо изучить ее, чтобы определить, является ли заявленное заболевание Covid-19 или другим типом пневмонии", - отметил он.

Смертность может быть выше

Один из умерших от пневмонии - главный санитарный врач Алматинской области Кайрат Баймухамбетов, 64 года, который был ключевой фигурой в борьбе страны с пандемией коронавируса.

Китай, граничащий со страной, выразил глубокую обеспокоенность по поводу "неизвестной пневмонии" и выпустил предупреждение от своего посольства в столице Казахстана Нурсултане. В нем сказано, что смертность от этого заболевания намного выше, чем у нового коронавируса. Проводятся сравнительные исследования вируса пневмонии, но вирус еще не определен.

Президент Казахстана обеспокоен

Как пишут президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поинтересовался у министра здравоохранения Алексея Цоя возможной вспышкой в стране "пневмонии неизвестной природы".

"Появились какие-то слухи о том, что у нас в стране якобы свирепствует пневмония неизвестной природы, которая, естественно, не учитывается в нашей статистике. Что это за пневмония, на самом деле это есть или нет? Какова смертность от этой пневмонии?" - спросил Токаев на заседании правительства.

Министр здравоохранения ответил, что за первое полугодие 2020 года было зарегистрировано почти 100 тысяч случаев пневмонии, из них за первую неделю июля - свыше 55 тысяч. По сравнению с прошлым годом данный показатель вырос на 55,4 процента.

Цой добавил, что за прошлый месяц число зафиксированных смертей от пневмонии увеличилось в 2,3 раза и составило 628 случаев. В июне прошлого года было зарегистрировано 274 смертельных исхода, сказал министр.

Он заявил, что сейчас в Казахстане разворачиваются резервные койки. У половины из всех пациентов с пневмонией - отрицательный тест на коронавирус. Токаев назвал сложившуюся ситуацию чрезвычайной.

Недавно Казахстан оказался на третьем месте по количеству случаев инфицирования COVID-19 после США и Бразилии. За сутки в Казахстане зафиксировали беспрецедентный рост: количество больных COVID-19 выросло более чем вдвое - с 20 до 43 тысяч.