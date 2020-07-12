«19.00 - это святое»: как белорусы участвуют во Флешмобе солидарности в любых условиях 12.07.2020, 15:13

И дома, и в дороге.

Вчера в Беларуси прошел девятнадцатый Флешмоб солидарности. Белорусы из разных городах открывали окна квартир, выходили на балконы, аплодировали, стучали в кастрюли, включали музыку.

«Где бы вы не были, белорусы, дома или в дороге, но 19.00 - это святое. Врубаем!» - говорит участник Флешмоба.

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!