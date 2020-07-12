Стало известно, когда Болгария войдет в зону евро 7 12.07.2020, 15:49

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Управляющий болгарским народным банком заявил, что этот шаг сопоставим со вступлением в НАТО и ЕС.

Болгария присоединилась к системе Европейского механизма валютных курсов (ERM 2) и к Европейскому банковскому союзу, что является первым этапом вступления страны в зону евро. Об этом сообщили Болгарский народный банк (БНБ) и министерство финансов Болгарии, пишет finanz.ru.

«Сегодня историческое событие, которое нас должно объединять. Оно придает Болгарии новый вес, которого она в европейских делах еще не имела», - заявил на брифинге управляющий БНБ Димитар Радев.

«Этот шаг - сопоставим со вступлением в НАТО и ЕС. Это пока только начало, следующий логичный шаг - введение евро. Мы связываем кровеносную систему нашей экономики с одним из наиболее сильных формирований в мире. Участие в ERM 2 и Еврозоне потребует от нас еще больше усилий», - отметил министр финансов Владислав Горанов.

Членами зоны евро являются на настоящий момент 19 государств. Для вступления в сообщество страна - кандидат должна два года оставаться членом ERM 2. Кроме того, она должна выполнить так называемые Маастрихтские критерии: максимальный дефицит бюджета не должен превышать 3% ВНП; размер госдолга - 60% ВВП; инфляция не должна быть более чем на 1,5% выше, чем средний уровень инфляции в трех странах ЕС с самыми низкими ее показателями.

Европейский механизм обменных курсов был создан в 1979 году задолго до введения евро, его главной целью было снижение взаимных колебаний курсов валют государств Европейского экономического сообщества относительно друг друга. Он стал одним из основных механизмов балансировки валютных курсов при создании зоны евро в 1999 году. В настоящее время этот механизм допускает предельные колебания курса валюты страны - кандидата на вступление в зону евро в пределах коридора плюс - минус 15% от согласованного курса этой валюты к евро.

На данный момент Болгария поддерживает фиксированный курс лева по отношению к евро - 1,95583, и отвечает Маастрихтским критериям. Ожидается, что страна сможет ввести у себя евро в 2023 году.