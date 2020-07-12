В Хабаровске прошли сразу три стихийных митинга 3 12.07.2020, 19:23

Фото: dvnovosti.ru

Тысячи человек участвовали в ночном шествии по городу.

В Хабаровске в воскресенье прошли сразу три стихийных митинга в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного в четверг по подозрению в организации убийств, передает ВВС.

Точная численность акций неизвестна, на дневные, по оценкам СМИ, собирались несколько сотен человек, на вечернее шествие, по версии участников, вышли несколько тысяч человек.

Акция протеста прошла также в Комсомольске-на-Амуре.

Днем ранее в митинге с требованием освободить губернатора, по разным оценкам, приняли участие до 60 тысяч человек.