закрыть
12 июля 2020, воскресенье, 19:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Хабаровске прошли сразу три стихийных митинга

3
  • 12.07.2020, 19:23
В Хабаровске прошли сразу три стихийных митинга
Фото: dvnovosti.ru

Тысячи человек участвовали в ночном шествии по городу.

В Хабаровске в воскресенье прошли сразу три стихийных митинга в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного в четверг по подозрению в организации убийств, передает ВВС.

Точная численность акций неизвестна, на дневные, по оценкам СМИ, собирались несколько сотен человек, на вечернее шествие, по версии участников, вышли несколько тысяч человек.

Акция протеста прошла также в Комсомольске-на-Амуре.

Днем ранее в митинге с требованием освободить губернатора, по разным оценкам, приняли участие до 60 тысяч человек.


популярное за неделю

Мнение

Это и есть настоящая жизнь
Это и есть настоящая жизнь Ирина Халип
Если оппозиционные кандидаты не будут зарегистрированы, последуют санкции
Если оппозиционные кандидаты не будут зарегистрированы, последуют санкции Андрюс Кубилюс
У нас 9 миллионов шансов
У нас 9 миллионов шансов Ольга Николайчик
Конкурент Путина
Конкурент Путина Леонид Невзлин