В Сан-Франциско белорусы поддержали политзаключенных: фоторепортаж 12.07.2020, 21:41

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В акции участвовали целыми семьями.

География акций солидарности с Беларусью становится все шире, а людей все больше. Огромной «цепью свободы» удивили 11 июля белорусы из Сан-Франциско.

Как написала в «Фейсбуке» Светлана Хилько, которая приняла участие в акции:

- Виктор Бабарико сказал в своeм биографическом фильме, что он когда-то в детстве мечтал стать «президентом мира». Нам кажется, что это уже произошло. Беларусы в более чем 50 городах за пределами cтраны, собираясь на акции солидарности, уже считают вас своим президентом.

Мы сделали глобус, где отметили все города мира, где прошли акции. Мы будем продолжать отмечать новые точки и, уверены, совсем скоро передадим этот глобус в новую Беларусь нашему новому президенту.