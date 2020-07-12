Точные результаты выборов президента Польши станут известны завтра 1 12.07.2020, 22:16

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Экзитпол дал небольшой перевес действующему президенту Анджею Дуде.

Сегодня, 12 июля, в Польше прошел второй тур президентских выборов, сообщает tvn24.pl.

Действующий президент Польши Анджей Дуда получил 50,4% голосов, а мэр Варшавы Рафал Тшасковский - 49,6% — свидетельствует результат экзитпол, проведенного через Ipsos.

Сообщается, что на основании этого не возможно предсказать победителя выборов. Ошибка при проведении экзитпола - 2 процентных пункта, а разница поддержки между двумя кандидатами - 0,8 процентных пункта.

Явка, по данным экзитполла, составила 68,9 процента.