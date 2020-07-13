Глава Минздрава Литвы: Вторая волна коронавируса может начаться в августе 13.07.2020, 18:11

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фото: DELFI / Domantas Pipas

Страна-соседка Беларуси готовит систему здравоохранения и резервы.

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига в понедельник заявил, что вторая волна коронавируса в Литве, вероятно, начнется этим летом, пишет delfi.lt.

Ученые прогнозируют, что вторая волна начнется в конце года, в декабре. Однако, по словам Вериги, это может случиться намного раньше. Он сказал, что литовская система готовится ко второй волне.

"Мы готовимся: и система здравоохранения, и резервы готовим. Только что мы так смело не заявляем о конкретных месяцах. Ведь нужно совсем немного, и эта волна начнется в августе", – сказал Верига.

По его словам, во всех прогнозах – много неизвестных. Поэтому вторая волна может зависеть и от погоды, и если общение перейдет в закрытое пространство. Министр еще раз сказал, что готовятся ко второй волне и речь идет не о декабре, а о более раннем периоде.

Верига сказал, что вопрос обуздания коронавируса в Литве оценивает как стабильный – фиксируется лишь по несколько привозных случаев. Однако в Литве пока не было ни дня, чтобы не зафиксировали ни одного случая заболевания.

По данным на 13 июля, в Литве коронавирус установили у 1874 человек, 212 болеют, 1571 – выздоровел.