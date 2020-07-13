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В стране «высоких технологий» на ферме даже нет доильного аппарата

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  • 13.07.2020, 18:41
  • 1,805
В стране «высоких технологий» на ферме даже нет доильного аппарата

Одна из ферм в Лунинецком районе находится в шокирующем состоянии.

Грязь, лужи повсюду, отсутствие доильной техники — так выглядит одна из молочных ферм в Лунинецком районе, пишет телеграм-канал Nexta Live.

Знают ли работники производства, что молоко нужно процеживать в стерильных перчатках? И почему на производстве, которое должно придерживаться высоких мер гигиены, свободно разгуливает собака? В общем, посмотрите сами.


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