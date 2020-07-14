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Представитель штаба Виктора Бабарико: Власти слабы и испуганны

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  • 14.07.2020, 13:08
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Представитель штаба Виктора Бабарико: Власти слабы и испуганны
Мария Колесникова

Сегодня в 16.00 пройдет пресс-конференция представителей штаба Виктора Бабарико.

«Несмотря на то, что наш кандидат находится в тюрьме и не может вести избирательную кампанию, власти настолько слабы и испуганы, что не допустила Виктора Бабарико к избирательному процессу», - заявила Мария Колесникова, представитель штаба Виктора Бабарико.

Сегодня в 16.00 пройдет пресс-конференция представителей штаба Виктора Бабарико.


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