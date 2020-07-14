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Светлану Тихановскую зарегистрировали кандидатом в президенты

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  • 14.07.2020, 13:18
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Светлану Тихановскую зарегистрировали кандидатом в президенты
Светлана Тихановская

Решение было принято после «замечаний» к декларации о доходах и голосования.

На сегодняшнем заседании ЦИК было принято решение о регистрации Светланы Тихановской кандидатом в президенты.

Во время рассмотрения вопроса о регистрации представитель ЦИК заявил о якобы «не указанном имуществе» в декларации о доходах Сергея Тихановского.

Предложение о регистрации было вынесено председателем ЦИК Ермошиной на голосование, члены ЦИК проголосовали единогласно.


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