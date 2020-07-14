Светлану Тихановскую зарегистрировали кандидатом в президенты 19 14.07.2020, 13:18

5,987

Светлана Тихановская

Решение было принято после «замечаний» к декларации о доходах и голосования.

На сегодняшнем заседании ЦИК было принято решение о регистрации Светланы Тихановской кандидатом в президенты.

Во время рассмотрения вопроса о регистрации представитель ЦИК заявил о якобы «не указанном имуществе» в декларации о доходах Сергея Тихановского.

Предложение о регистрации было вынесено председателем ЦИК Ермошиной на голосование, члены ЦИК проголосовали единогласно.