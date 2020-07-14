83 миллионера требуют поднять для них налоги 3 14.07.2020, 16:37

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Богатейшие люди на планете решили помочь пострадавшим от кризиса.

Самые богатые люди планеты, включая сооснователя компании по производству мороженого Ben and Jerry's Джерри Гринфилда (Jerry Greenfield) и наследницу империи Уолта Диснея Эбигейл Дисней (Abigail Disney), призвали «наши правительства поднять налоги для таких людей, как мы. Немедленно, существенно и на постоянной основе», пишет The Guardian (перевод — inosmi.ru).

«В условиях пандемии covid-19, которая нанесла удар по всему миру, такие миллионеры, как мы, должны сыграть важную роль в выздоровлении нашего мира, — написали миллионеры в открытом письме, с которым ознакомились репортеры газеты Guardian. — Мы не ухаживаем за больными в палатах интенсивной терапии. Мы не водим кареты скорой помощи, которые привозят заболевших в больницы. Мы не наполняем полки продуктовых магазинов и не приносим продукты».

«Но у нас есть деньги. Много денег. Денег, которые сейчас кране необходимы и которые будут нужны в ближайшие несколько лет, пока наш мир будет восстанавливаться после этого кризиса».

Миллионеры предупредили, что экономические последствия коронавирусного кризиса будут «сохраняться в течение нескольких десятилетий» и могут «оставить полмиллиарда человек за чертой бедности».

Среди тех, кто подписал это письмо, были сэр Стивен Тиндалл (Stephen Tindall), основатель Warehouse Group и второй богатейший человек в Новой Зеландии, состояние которого достигает 475 миллионов долларов, британский сценарист и режиссер Ричард Кертис (Richard Curtis), а также ирландский венчурный инвестор Джон О'Фаррелл (John O'Farrell), который заработал миллионы на инвестициях в технологические компании Кремниевой долины.

«Проблемы, которые covid-19 спровоцировал или вскрыл, невозможно решить с помощью благотворительности, какой бы щедрой она ни была. Лидеры правительств должны взять на себя ответственность за сбор средств, которые нам необходимы, и за то, чтобы справедливо расходовать эти средства, — говорится в открытом письме. — Мы в огромном долгу перед теми людьми, которые работают на передовой этого глобальной борьбы. Большинство работников жизненно важных сфер получают несправедливо низкую оплату за то бремя, которое они несут».

Группа миллионеров опубликовала это письмо накануне встречи министров финансов и глав центробанков стран Большой двадцатки в выходные. Они призвали политиков «решить проблему глобального неравенства и признать, что повышение налогов на богатство и уровня налоговой прозрачности играет важную роль в долгосрочном решении проблемы».

Число сверхбогатых людей в мире продолжает расти, несмотря на негативные экономические последствия коронавирусного кризиса и введения карантинных мер во многих странах мира. В этом году состояние Джеффа Безоса (Jeff Bezos), самого богатого человека в мире и основателя компании Amazon, выросло на 75 миллиардов долларов и достигло рекордных 198 миллиардов долларов.

Сегодня в мире более 500 тысяч человек относятся к категории «ультрабогатых» людей, поскольку их состояния превышают 30 миллионов долларов. То есть число ультрабогатых людей в мире превышает численность населения таких стран, как Исландия, Мальта и Белиз.

Призывы оказать помощь в преодолении последствий пандемии covid-19, обращенные к сверхбогатым людям, звучат уже некоторое время. Критики уже указали на то, что, хотя Безос пожертвовал 100 миллионов долларов на борьбу с последствиями пандемии, эта сумма составляет менее 0,1 процента от его состояния.

В Соединенном Королевстве Лейбористская партия уже призвала правительство рассмотреть возможность введения налога для самых богатых членов общества, чтобы эти средства были направлены на восстановление страны после пандемии коронавируса.

Лидер лейбористов Кир Стармер (Keir Starmer) сказал в июле: «Мы говорим правительству: рассмотрите идею налога на богатство. Мы полностью поддерживаем принцип о том, что те, у кого самые широкие плечи, должны нести самое тяжелое бремя».

В Норвегии примерно 500 тысяч человек платят налог в 0,85 поцента в том случае, если их состояние превышает 150 тысяч долларов.

За публикацией этого открытого письма миллионеров стоят такие организации, как «Миллионеры-патриоты» (Patriotic Millionaires), объединение «Оксфам» (Oxfam), организация Human Act, а также Tax Justice UK, Club of Rome, Resource Justice и Bridging Ventures.