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Рада БНР призывает Евросоюз ввести санкции против властей Беларуси

  • 15.07.2020, 11:11
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Рада БНР призывает Евросоюз ввести санкции против властей Беларуси

Рада осудила нерегистрацию кандидатов и требует немедленного освобождения политзаключенных.

Рада Белорусской Народной Республики осудила нерегистрацию кандидатов, выступающих против Лукашенко, и требует немедленного освобождения всех активистов, политиков, журналистов и блогеров, задержанных в Беларуси по политическим мотивам, передает «Белсат».

Нерегистрация кандидатов демонстрирует, что президентские выборы в Беларуси не являются ни свободными, ни справедливыми. Поэтому Рада БНР призывает провести новые президентские, парламентские и местные выборы в присутствии международных наблюдателей и в полном соответствии с международными стандартами и демократическими ценностями. Лукашенко не имеет законного права баллотироваться на этих выборах.

«Демократическая Европа не должна мириться с существованием жесткого авторитарного режима в европейской стране. Рада БНР призывает все демократические страны оказать политическое и экономическое давление на авторитарный режим в Беларуси с целью обеспечения свободных и справедливых выборов», – отмечается в заявлении Рады БНР.


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