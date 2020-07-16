Видеофакт: Украинские военные взяли штурмом опорный пункт РФ на Донбассе 2 16.07.2020, 15:12

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иллюстрационное фото

Ликвидированы семь оккупантов.

Появилось видео штурма украинскими военными опорного пункта оккупационных сил РФ на Донбассе, сообщает nv.ua.

Соответствующие кадры, снятые с помощью камеры с тепловизором, было обнародовано в соцсетях.

По словам пользователя Facebook Александра Ведмидя, в результате штурмовой операции, проходившей на подконтрольной РФ территории Донецкой области, были ликвидированы семь оккупантов, еще один получил ранения.