Видеофакт: Украинские военные взяли штурмом опорный пункт РФ на Донбассе

Видеофакт: Украинские военные взяли штурмом опорный пункт РФ на Донбассе2
- 16.07.2020, 15:12
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Ликвидированы семь оккупантов.
Появилось видео штурма украинскими военными опорного пункта оккупационных сил РФ на Донбассе, сообщает nv.ua.
Соответствующие кадры, снятые с помощью камеры с тепловизором, было обнародовано в соцсетях.
По словам пользователя Facebook Александра Ведмидя, в результате штурмовой операции, проходившей на подконтрольной РФ территории Донецкой области, были ликвидированы семь оккупантов, еще один получил ранения.
Кто ждал работу - получите!!— Сергей Нещадим (@nevedimka123) July 10, 2020
На видео профессиональные актеры ,все персонажи вымышлены,совпадение с реальными героями случайны 😎😎😎
Разом переможемо!!!!🇺🇦 pic.twitter.com/caaPr4cKjS