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Видеофакт: Украинские военные взяли штурмом опорный пункт РФ на Донбассе

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  • 16.07.2020, 15:12
  • 5,818
Видеофакт: Украинские военные взяли штурмом опорный пункт РФ на Донбассе
иллюстрационное фото

Ликвидированы семь оккупантов.

Появилось видео штурма украинскими военными опорного пункта оккупационных сил РФ на Донбассе, сообщает nv.ua.

Соответствующие кадры, снятые с помощью камеры с тепловизором, было обнародовано в соцсетях.

По словам пользователя Facebook Александра Ведмидя, в результате штурмовой операции, проходившей на подконтрольной РФ территории Донецкой области, были ликвидированы семь оккупантов, еще один получил ранения.


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