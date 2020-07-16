Анджей Дуда: Уния Литвы и Польши была предвестником Евросоюза 16.07.2020, 15:54

Фото: PAP/Tomasz Waszczuk

Президент Польши заявил, что «Погоня» — символ, который хорошо знают поляки.

Польско-литовская уния была предвестником Евросоюза, заявил президент Польши Анджей Дуда во время мероприятия, посвященного 610-ой годовщине Грюнвальдской битвы, передает «Польское радио».

15 июля президенты Польши и Литвы открыли памятный знак, подаренный литовской стороной. Знак был установлен на поле, где проходила Грюнвальдская битва. На памятнике с литовским гербом «Погоня» выбиты надписи на польском и литовском языках: «От литовского народа за общую победу».

«Погоня» — символ, который хорошо знают поляки: «Погоня» увековечена во многих местах нашей страны и напоминает времена польско-литовской унии. Пусть и здесь всем посещающим это место гостям и туристам, молодежи этот символ показывает, что у польско-литовского братства продолжительная история», — заявил президент Польши.

Грюнвальдская битва состоялась в 1410 году.