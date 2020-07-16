закрыть
16 июля 2020, четверг, 16:06
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Анджей Дуда: Уния Литвы и Польши была предвестником Евросоюза

  • 16.07.2020, 15:54
Анджей Дуда: Уния Литвы и Польши была предвестником Евросоюза
Фото: PAP/Tomasz Waszczuk

Президент Польши заявил, что «Погоня» — символ, который хорошо знают поляки.

Польско-литовская уния была предвестником Евросоюза, заявил президент Польши Анджей Дуда во время мероприятия, посвященного 610-ой годовщине Грюнвальдской битвы, передает «Польское радио».

15 июля президенты Польши и Литвы открыли памятный знак, подаренный литовской стороной. Знак был установлен на поле, где проходила Грюнвальдская битва. На памятнике с литовским гербом «Погоня» выбиты надписи на польском и литовском языках: «От литовского народа за общую победу».

«Погоня» — символ, который хорошо знают поляки: «Погоня» увековечена во многих местах нашей страны и напоминает времена польско-литовской унии. Пусть и здесь всем посещающим это место гостям и туристам, молодежи этот символ показывает, что у польско-литовского братства продолжительная история», — заявил президент Польши.

Грюнвальдская битва состоялась в 1410 году.


популярное за неделю

Мнение

«Гарант» устал и его ресурсы усыхают
«Гарант» устал и его ресурсы усыхают Лилия Шевцова
Мы сами построим свою Беларусь
Мы сами построим свою Беларусь Дмитрий Савич
Расслоение вертикали
Расслоение вертикали Игорь Яковенко
Это и есть настоящая жизнь
Это и есть настоящая жизнь Ирина Халип