Нардеп Соломия Бобровская — протестующим белорусам: Украина на вашей стороне 1 16.07.2020, 18:55

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фото: dumskaya.net

Белорусов поддержали в Верховной Раде Украины.

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Голос» Соломия Бобровская выступила в поддержку сторонников перемен в Беларуси:

- Рекомендую вам понаблюдать за тем, что происходит в Беларуси. За этими массовыми, спонтанными протестами, которые набирают обороты, которые являются «ранней весной» права выходить на улицы и высказывать свое мнение. Если вы видели, то на протестах были задержаны и посажены в СИЗО около 240 человек: мальчиков, девочек, журналистов различных изданий. Мне очень хотелось бы, чтобы украинцы, украинский парламент и наше государство, высказали поддержку всем тем, кто не побоялся и показал свое несогласие и протест.

Думаю, что вы помните, что 9 августа пройдут выборы и, наверное, нет ничего плохого, когда президент находится 26 лет на своем посту, мы видим пример Германии. Но между Беларусью и Германией есть разница: выборы в Германии проходят демократически, открыто и прозрачно, с правом людей на мирный протест, с правом избирать и быть избранным. Но это все, к сожалению, не про наших соседей. Мне бы очень хотелось поддержать всех тех, кто вчера вышел в Беларуси и сказать, что украинцы помнят о том, как вы не единожды вставали на нашу сторону, как в 2014 году вы ехали к нам в Киев на Майдан, как вы поддерживали нас. Мы хорошо видим и понимаем, как государство Беларусь поступает по отношению к Украине, а это, фактически, неподдержка украинских позиций на международной арене. Нам очень жаль, что коммуникация между нами происходит таким странным образом, но мне хотелось бы, чтобы гражданское общество в Беларуси, которое только начало зарождаться, знало, что Украина на вашей стороне. Жыве Беларусь!