Великобритания: Беларусь должна отстаивать демократические свободы 2 16.07.2020, 18:33

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Парламентский заместитель министра иностранных дел Великобритании позвонила Макею.

Великобритания разочарована задержаниями мирных демонстрантов в Беларуси, заявила парламентский заместитель министра иностранных дел и министра международного развития Великобритании Венди Мортон в телефонном разговоре с главой белорусского МИД Владимиром Макеем, передает naviny.by.

Разговор состоялся 14 июля. Сегодня разговор прокомментировала Мортон. «Беседовала с белорусским министром иностранных дел Макеем ранее на этой неделе, — написала она в «Твиттере». — Обсуждали развитие отношений между Великобританией и Беларусью. Я выразила разочарование по поводу задержаний мирных демонстрантов и исключения кандидатов на предстоящих президентских выборах. Беларусь должна отстаивать демократические свободы».