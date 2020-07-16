Госсовет обороны Литвы обсудил БелАЭС 16.07.2020, 18:20

фото: ukrinform.ru

Литва будет продолжать выступать против запуска Островецкой АЭС.

15 июля в Вильнюсе состоялось заседание Госсовета обороны, которое созвал президент страны Гитанас Науседа. На встрече обсуждалась готовность Литвы защитить население от угроз, исходящих от БелАЭС, говорится на сайте президента Литвы.

Члены совета согласились, что Литва должна продолжать выступать против запуска БелАЭС, так как станция создает угрозу национальной безопасности, общественному здоровью и окружающей среде. В связи этим Вильнюс продолжит поднимать вопрос безопасности станции на международном уровне.

Совет подтвердил, что Круонисская ГАЭС не будет использоваться в качестве энергорезерва для БелАЭС.

Участники встречи решили выработать дополнительные меры для повышения энергетической независимости Литвы и ускорить синхронизацию с европейскими электросетями. Члены совета обсудили готовность Литвы реагировать на исходящие от БелАЭС угрозы и приняли решение об усилении сотрудничества между государственными и муниципальными органами для обеспечения гражданской безопасности.