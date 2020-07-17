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В Сейме Литвы призвали ввести санкции против режима Лукашенко

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  • 17.07.2020, 16:08
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В Сейме Литвы призвали ввести санкции против режима Лукашенко
иллюстрационное фото DELFI

С предложением выступили председатель парламентского Комитета по Европейским делам и лидер оппозиции.

Председатель парламентского Комитета по Европейским делам Гедиминас Киркилас и лидер оппозиции консерватор Габриэлюс Ландсбергис предлагают ввести национальные санкции в отношении представителей властей Беларуси из-за репрессий против оппозиции и СМИ, сообщает Delfi.

Парламентарии призвали правительство запретить въезд в Литву отвественным за репрессии лицами по так называемому закону Магнитского.

" (...) просим инициировать процедуры, необходимые для определения лиц, ответственных за преследование белорусской демократической оппозиции, независимых СМИ и активистов гражданского общества и организацию репрессий против них, а затем внести их в список лиц, которым запрещен въезд в Литовскую Республику", - написано в письме парламентариев, обращенном к министрам иностранных дел и внутренних дел.

Парламентарии считают, что таким шагом "Литва не только политическими заявлениями, но и конкретными действиями могла бы продемонстрировать жителям Беларуси и всему международному сообществу свою ясную позицию, что нельзя проявлять толерантность к нарушениям прав человека".


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