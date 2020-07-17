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Королева Великобритании с мечом в руках посвятила 100-летнего Томаса Мура в рыцари

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  • 17.07.2020, 19:15
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Королева Великобритании с мечом в руках посвятила 100-летнего Томаса Мура в рыцари
Фото: chrisjacksongetty / Instagram

Том Мур стал мировой знаменитостью, собирая пожертвования для медиков в разгар пандемии.

Королевский фотограф Крис Джексон на своей странице в Instagram разместил снимок, на котором запечатлена 94-летняя королева Великобритании Елизавета II и 100-летний ветеран Второй мировой войны Том Мур, пишет gordonua.com.

Снимок был сделан во время произведения Мура в рыцари. На снимке запечатлен момент, когда королева касается мечом плеча ветерана.

"Герой нашего времени. Королева отдает честь невероятному Тому Муру, который собрал почти £33 млн", – подписал снимок фотограф.

Для посвящения королева использовала меч, принадлежавший ее покойному отцу, королю Георгу VI.

"Это лучшая церемония посвящения в рыцари", – отреагировали на снимок подписчики королевского фотографа.

"Два представителя величайшего поколения лицом к лицу", – написали в комментариях к снимку пользователи.

15 июля пресс-служба Букингемского дворца анонсировала проведение церемонии в закрытом режиме. В заявлении подчеркивалось, что Мура будут сопровождать только члены его семьи.

Мур передвигается с помощью ходунков. К своему 100-му дню рождения (30 апреля) он решил каждый день проходить 10 кругов (по 25 метров) в своем саду. Мужчина хотел отблагодарить врачей, которые помогли ему в лечении рака и перелома бедра; он призвал переводить деньги для медиков на онлайн-платформу для пожертвований Just Giving.

К концу своего флешмоба волонтер собрал £13 млн, однако средства продолжали поступать и по его окончании. Сейчас на счету £32 796 357.

На сайте онлайн-петиций Change.org предложили посвятить Мура в рыцари за его поступок. В мае Букингемский дворец ответил согласием на это предложение. Как сообщала ВВС, Мур растрогался, а затем в шутку выразил надежду, что меч королевы не слишком тяжелый.

В день 100-летнего юбилея Мура Елизавета II передала ему поздравительную открытку со своим изображением, поздравив его таким образом со днем рождения.


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