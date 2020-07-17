В ЮАР шахтеры вышли на протест 17.07.2020, 19:55

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фото: praca-by.info

Рабочие активно добиваются достойных зарплат.

13 июля в городе Оркни полиция арестовала 18 рабочих, участников пикета против невыплаты зарплаты и увольнений на золотодобывающих шахтах Kopanang, Tau Lekoa и на аффинажном заводе West Gold. Протестующих обвинили в нарушении режима строгой изоляции, объявленного в связи со вспышкой Covid-19. Через два дня их отпустили, сообщает praca-by.info со ссылкой на industriall-union.org.

Рабочие, среди которых члены Национального союза горняков (NUM) и Национального союза рабочих-металлистов ЮАР, оба профсоюза входят в Глобальный союз IndustriALL, с апреля стоят в пикете, требуя погасить задолженность по заработной плате и остановить сокращение рабочих мест.

Участник пикета Джуниор Кгоеди, рабочий шахты Kopanang, говорит:

“Если во время локдауна могут сокращать рабочие места, почему же мы тогда не можем протестовать во время локдауна? Почему они решили нас уволить в наше отсутствие? Они воспользовались этим, потому что большинство рабочих уехали домой в другие провинции”.

1500 рабочих-мигрантов из Ботсваны, Эсватини, Лесото и Мозамбика не получали зарплату с тех пор, как в марте в ЮАР был объявлен локдаун. Рабочие не могут выехать на родину из-за закрытых границ. Заработную плату не получили и 146 местных рабочих.

Рилебоха Маджара из Лесото уже 30 лет работает на руднике Kopanang. Начинал он с технического обслуживания опорных колонн. До того, как стать начальником смены, работал машинистом электровоза, бурильщиком, мастером участка, бригадиром и шахтёром. Рилебоха Маджара возглавляет на шахте первичную организацию NUM и говорит, что рабочие-мигранты оказались в очень тяжёлой ситуации.

- Мы требуем немедленно выплатить заработную плату. Лишённые дохода рабочие находятся в очень бедственном положении, они выживают только благодаря скудной помощи друзей. Несмотря на то, что рабочие имеют право на получение пособия по безработице в рамках программы оказания временной помощи работникам в связи с пандемией Covid-19, они до сих пор ничего не получили.

NUM оспаривает увольнения в суде и требует у VMR соблюдать действующие коллективные соглашения, подписанные с профсоюзами. Вопросы находятся на рассмотрении Комиссии по примирению, посредничеству и арбитражу.

Президент NUM Джозеф Монтисце говорит:

“Мы обратимся в министерство минеральных ресурсов с просьбой отменить незаконные уведомления об увольнении, поскольку они были сделаны без соблюдения надлежащей процедуры, как того требует трудовое законодательство”.

Директор IndustriALL по вопросам горнодобывающей промышленности Глен Мпуфане поясняет:

“Горнодобывающие компании должны консультироваться с профсоюзами по вопросам увольнения и закрытия шахт. Covid-19 не может быть основанием для нарушения прав трудящихся, VMR обязана придерживаться справедливой практики в сфере трудовых отношений”.

Village Main Reef (VMR), собственник шахт и аффинажного завода, входит в состав гонконгской компании Heaven-Sent Gold Group. В 2017 году VMR приобрела работающие объекты у AngloGold Ashanti.