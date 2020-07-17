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Президент Польши подписал закон о туристическом ваучере

  • 17.07.2020, 20:18
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Президент Польши подписал закон о туристическом ваучере
Анджей Дуда

По закону родители получат 114 евро на каждого ребенка.

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон «О польском туристическом ваучере». Родители получат 500 злотых (114 евро) на каждого ребенка и дополнительные 500 злотых на ребенка с ограниченными возможностями, пишет «Польско радио».

Используя ваучер, поляки смогут оплачивать гостиничные услуги и туристические мероприятия в Польше. Ваучер действителен до 31 марта 2022 года и не подлежит обмену на наличные деньги или другие средства оплаты.

Ваучер должен поддержать семьи и индустрию туризма Польши. Право граждан на получение ваучера будет определяться Польской туристической организацией с использованием системы, предоставленной Управлением соцстрахования, и на основании информации из базы данных министерств по делам семьи, труда и социальной политики, а также программы «Семья 500+».


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