Президент Польши подписал закон о туристическом ваучере 17.07.2020, 20:18

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Анджей Дуда

По закону родители получат 114 евро на каждого ребенка.

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон «О польском туристическом ваучере». Родители получат 500 злотых (114 евро) на каждого ребенка и дополнительные 500 злотых на ребенка с ограниченными возможностями, пишет «Польско радио».

Используя ваучер, поляки смогут оплачивать гостиничные услуги и туристические мероприятия в Польше. Ваучер действителен до 31 марта 2022 года и не подлежит обмену на наличные деньги или другие средства оплаты.

Ваучер должен поддержать семьи и индустрию туризма Польши. Право граждан на получение ваучера будет определяться Польской туристической организацией с использованием системы, предоставленной Управлением соцстрахования, и на основании информации из базы данных министерств по делам семьи, труда и социальной политики, а также программы «Семья 500+».