В Швеции и Чехии самые безопасные дороги в ЕС 17.07.2020, 21:32

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В этих двух странах на миллион жителей приходится всего 22 летальных случая на дорогах.

С 2010 года количество ДТП с летальным исходом на дорогах в Эстонии сокращалось в среднем на 6,6% ежегодно – быстрее, чем в любой другой стране Евросоюза, пишет сайт euro-pulse.ru.

Сейчас по уровню безопасности эстонские дороги показывают лучшие результаты, чем страны ЕС в среднем – 39 случаев смертей на дорогах на миллион жителей против 51 случая по ЕС.

Эстонии удалось достигнуть таких результатов в основном благодаря развитию безопасной дорожной инфраструктуры (например, это физические разделители между встречными полосами, островки безопасности для машин и пешеходов). Свою лепту внесли также новые штрафы для водителей, развитие велосипедной инфраструктуры и планирование городов для пешеходов, а не автомобилей.

За эти заслуги Эстония получила в этом году приз Европейского Совета безопасности на транспорте (ETSC).

При этом самые безопасные дороги в ЕС оказались в Швеции и Чехии, по данным ежегодного доклада Safety Performance Index Report. В этих двух странах на миллион жителей приходится всего 22 летальных случая на дорогах. Второе место разделили Ирландия и Великобритания (по 29 случаев); третье место оказалось у Мальты (32 случая).

Самая неблагоприятная ситуация – в Румынии, Болгарии и Польше, где на миллион жителей приходится 96, 90 и 77 случаев смерти на дорогах соответственно.

По сравнению с 2018 годом число жертв ДТП в ЕС снизилось на 3%, и составители доклада уверены, что этого недостаточно. В 2010 году страны ЕС взяли на себя обязательство снизить смертность на дорогах вдвое к 2020 году, но на данный момент прогресс по сравнению с 2010 годом составляет всего 24%.