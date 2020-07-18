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Первые в мире национальные эмодзи вышли в Финляндии

  • 18.07.2020, 16:01
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Первые в мире национальные эмодзи вышли в Финляндии

Государство Северной Европы выразило в иллюстрациях ряд труднообъяснимых словами финских понятий.

Наборы смайликов-эмодзи стали стандартом для мобильных устройств и онлайн-сервисов, но во всех случаях используются стандартизированные наборы изображений. В Финляндии решили пойти дальше и сделали первый в мире национальный набор эмодзи, описывающий характерные для этой страны явления, пишет «Популярная механика».

«Финская коллекция игривых эмодзи представляет 56 эмоций. Она создана с целью освещения некоторых труднообъяснимых финских эмоций, слов и обычаев», — гласит описание коллекции, опубликованной на портале «Это Финляндия».

Среди самых характерных примеров «непереводимых» эмодзи можно отметить lavantanssit (ощущение, что кого-то встретишь), pesäpallo (ощущение любви и ненависти), kokko (ощущение огня), sisu (ощущение настойчивости), kalsarikännit (ощущение, когда вы собираетесь сидеть дома в одних подштанниках и напиваться без намерения пойти куда-нибудь), torilla tavataan (ощущение настолько великого события, что просто необходимо это с кем-нибудь разделить), perkele («мать всех финских ругательств»), karjalanpiirakka (хочу вкусняшку), kaamos (долгая зимняя ночь), suomi mainittu (ощущение от упоминания Финляндии за рубежом) и другие.

Особое вместо в перечне финских эмодзи занимают «металлист», поскольку Финляндия славится музыкальными коллективами хэви-металла, а также «сауна» и «неубиваемость», причём символом последнего понятия авторы эмодзи выбрали культовый телефон Nokia 3310.

Ранее стало известно о расширении списка эмодзи на устройствах на iOS и Android, а также у тех, кто использует мессенджер WhatsApp и сервис микроблогов Twitter, а также другие приложения, поддерживающие эмодзи, на 117 новых изображений. Появится новые эмоции должны уже до конца 2020 года.


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