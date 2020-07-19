Ученые выяснили причину аномального потепления в Сибири 19.07.2020, 8:42

Назван фактор, который увеличил вероятность наступления жары в 600 раз.

Ученые проанализировали два эпизода исключительной жары в Сибири, один из которых был длительным, другой — гораздо более коротким. Первый пример — это общий рост температуры в Сибири с января по июнь, который превысил средние температуры, зафиксированные в этом регионе с 1951 по 1980 год, более чем на 9 градусов по шкале Фаренгейта. Второй пример — это поразительный резкий рост температуры, зафиксированный 20 июня, в результате чего в российском городе Верхоянск температура поднялась до 38 градусов по шкале Цельсия — как сообщает российская метеорологическая служба, это стало абсолютным температурным рекордом для Заполярья, пишет The New York Times.

Проанализировав данные, ученые пришли к выводу, что изменение климата повысило вероятность продолжительных периодов жары в 600 раз по сравнению с тем, что могло бы быть в отсутствие изменения климата. В своем заявлении Эндрю Кьяварелла (Andrew Ciavarella), ведущий автор этого исследования и старший научный сотрудник национальной метеорологической службы Великобритании, назвал эти результаты «по-настоящему ошеломительными».

Фактически, как сказала Фридерике Отто (Friederike Otto), исполняющая обязанности директора в Институте изменений окружающей среды Оксфордского университета и один из авторов этого исследования, «без изменения климата мы не наблюдали бы подобный эпизод».

В мире, где не было бы изменения климата, продолжительные периоды аномальной жары наступали бы в Сибири реже одного раза в 80 тысяч лет — «это не то, что вы стали бы принимать во внимание или ожидать увидеть на своем веку», как сказал Отто. Даже в нынешних климатических условиях такие продолжительные периоды жары должны наступать реже одного раза в 130 лет.

В рамках этого исследования ученые из университетов и государственных метеорологических служб Германии, Нидерландов, России, Швейцарии и Великобритании применяют методики быстро развивающейся атрибуционной науки, то есть они используют компьютерные модели и огромное количество данных, чтобы определить, в какой степени то или иное погодное явление было вызвано деятельностью человека, в результате которой в атмосферу попадает парниковый газ, провоцирующий потепление климата. В рамках этой научной инициативы, названной World Weather Attribution, ученые нашли следы человека на таких катастрофах, как лесные пожары в Австралии и сильные ливни после урагана «Харви».

Результатам исследования погоды в Сибири еще только предстоит пройти экспертную проверку.

Жара в Сибири спровоцировала необычные и порой страшные явления, такие как лесные пожары, нашествие комаров и таяние вечной мерзлоты, которое вызывает разрушение инфраструктуры — именно проседание опор под одним из резервуаров стало причиной разлива 140 тысяч баррелей дизельного топлива, которое растеклось по округе и попало в реку. А в результате лесных пожаров в Сибири в атмосферу Земли попало больше парниковых газов, чем в любой другой месяц за 18 лет наблюдений.

Зеке Хаусфатер (Zeke Hausfather), климатолог из аналитического центра Breakthrough Institute, не принимавший участия в этом исследовании, сказал, что его результаты подчеркивают те изменения в частоте экстремальных погодных явлений, которые возникают под воздействием меняющегося климата. «То, что столетие назад случалось один раз в 100 лет, теперь происходит раз в 20 или даже в 10 лет», — сказал он. Хотя сегодня жара в Сибири кажется чем-то необычным, если объемы выбросов парникового газа в атмосферу не уменьшатся, по его словам, к концу текущего столетия температурный кошмар этого лета превратится в «привычное лето в Сибири».

В отсутствие изменения климата средняя температура в Сибири в течение продолжительных периодов жары была бы как минимум на 2 градуса по шкале Цельсия ниже — то есть если бы это случилось в 1900 году, а не сегодня. К 2050 году, как говорят ученые, рост средней температуры для продолжительных периодов жары в Сибири по сравнению с 1900 годом составит уже 4,15-12,6 градусов по шкале Фаренгейта.

Если рассматривать резкое повышение температуры в Верхоянске 20 июня, то, по словам ученых, им было трудно рассчитать степень влияния изменения климата с такой же высокой статистической достоверностью, как в случае с продолжительными периодами жары. Однако они подчеркнули, что вероятность резкого повышения температуры на один день стала в тысячи раз выше по сравнению с вероятностью такого события в отсутствие изменения климата.

В ходе пресс-конференции, которая прошла во вторник, 14 июля, и была посвящена результатам этого исследования, Сара Кью (Sarah F. Kew) из Королевского метеорологического института Нидерландов сказала, что результаты анализа данных по Сибири стали «одними из самых убедительных результатов атрибутивных исследований к настоящему моменту».

По ее словам, если не предпринять решительные меры по борьбе с изменением климата, «у нас будет очень мало времени для того, чтобы стабилизировать глобальное потепление» на том уровне, к которому призывает Парижское соглашение по климату, предписывающее ограничить рост глобальной средней температуры 2 градусами по Цельсию по сравнению с началом промышленной эпохи.

В своем заявлении доктор Кьяварелла сказал: «Это исследование стало очередным свидетельством экстремальных температур, которые мы будем наблюдать все чаще по всему миру в условиях глобального потепления. Важно то, что нарастающую частоту возникновения этих периодов аномальной жары можно сдержать, уменьшив объемы выбросов парникового газа в атмосферу».