Доходы бюджета Беларуси упали на 40% 18 2.07.2020, 9:02

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Источник: SVABODA.ORG

За счет чего выплатят пенсии?

Как и прогнозировали banki24.by, ситуация с наполнением доходной части бюджета продолжает ухудшаться. Статистика каждого нового месяца приносит антирекорды.

Минфин опубликовал информацию об исполнении бюджета за 5 месяцев. Ведомство дает краткие данные о бюджете сектора госуправления, о республиканском бюджете и бюджете Фонда соцзащиты (ФСЗН).

Бюджет сектора госуправления включает в себя республиканский и местные бюджеты, а также бюджет ФСЗН. Поскольку данные появляются с задержкой, то сегодня можно оценить исполнение бюджета за май.

Основные итоги таковы: доходы бюджета сектора госуправления сократились на 26%, доходы республиканского бюджета — на 40,1%. При этом расходная часть бюджета сектора госуправления в мае выросла к 2019 году на 1,4%, а республиканского бюджета — на 10,5%. Так как годовая инфляция за тот же период составила 4,9%, то реальные расходы всех бюджетов вместе сократились.

Что касается наполнения бюджета ФСЗН, то доходы в мае увеличились на 2,1%, а расходы — на 5,4%. Впервые за долгое время реальные доходы Фонда соцзащиты снизились в реальном выражении. Около 90% доходов ФСЗН дают обязательные страховые взносы работодателей и наемных работников.

На эти цели ФСЗН каждый месяц забирает около трети фонда зарплат на предприятиях.

Исходя из свежих данных о фонде зарплат (без отчислений работодателей), в Беларуси идет рост безработицы и неполной занятости. Особенно сильно это касается промышленности, гостиниц и ресторанов, транспорта.

Недавно был принят указ № 232 «О повышении пенсий». В силу этого документа средний размер пенсии по возрасту за июль увеличится на 5,2% и составит 470,6 BYN. В пересчете на рубли пенсия вырастет на 23,1 BYN (менее чем на 10 USD). На повышение пенсий потребуется дополнительно 335 млн BYN.

Откуда чиновники возьмут эти деньги? Бюджет ФСЗН для покрытия первичного дефицита регулярно получает вливания из республиканского бюджета.

На 1 июня Фонд соцзащиты профинансировали субвенциями на 429,4 млн BYN. С учетом субвенции за 5 месяцев власти показали профицит ФСЗН в размере 97,6 млн BYN. В мае бюджет Фонда соцзащиты оказался в дефиците даже вместе с деньгами Минфина — минус 52,2 млн BYN.

Судя по всему, деньги на выплату пенсий снова «допечатают» из республиканского бюджета. Это будет довольно сложно, так как дефицит бюджета сектора госуправления в мае достиг 1,075 млрд BYN, республиканского бюджета — 655,3 млн BYN. Дефицитны были и местные бюджеты.

По сравнению с маем 2019 года баланс бюджета сектора госуправления упал на 1,073 млрд BYN, республиканского бюджета — на 877,2 млн BYN. Ухудшение ситуации с доходами бюджета идет с февраля месяца, но особенно сильно оно проявилось в апреле и мае. В эти месяцы предприятия платили налоги и прочие платежи по результатам работы в марте—апреле — во время острой фазы кризиса.

В целом за 5 месяцев недобор по доходам относительно 2019 года составил 2,060 млрд BYN по всем бюджетам и 1,497 млрд BYN по республиканскому. Из-за сокращения доходов и роста расходов сальдо бюджета сектора госуправления просело на 2,944 млрд BYN, республиканского бюджета — на 2,483 млрд BYN.

В мае 2020-го ВВП Беларуси сократился на 3,8%, нефтяные пошлины оставались около многолетних минимумов, на крупных и средних предприятиях бушевала неполная занятость.

Следовательно, от июньской статистики по бюджету также не стоит ждать чего-то хорошего.