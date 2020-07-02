СМИ: Кремль бросил Лукашенко один на один с рассерженным народом 14 2.07.2020, 9:15

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ФОТО: SVABODA.ORG

Диктатор остался без какой-либо поддержки.

Официальный Минск утверждает, что переговоры Лукашенко и Путина в Ржеве все же состоялись. Но отсутствие информации дает экспертам основания полагать, что Россия оставила Лукашенко без поддержки на нынешних выборах. «Лукашенко остается один на один с народом. Потенциальные кандидаты и активисты не намерены быть марионетками в процессе по сценарию властей», - пишет по этому поводу российское издание «Независимая газета».

Наблюдатели подсчитали, что в обнародованном видеосюжете Путин и Лукашенко шли рядом и разговаривали ровно 10 секунд. Притом что накануне визита в Россию Лукашенко анонсировал ряд вопросов, которые намеревался обсудить с российским коллегой.

Политически активная общественность в соцсетях злословит: за 10 секунд Владимир Путин мог только поинтересоваться у Лукашенко, готов ли он подписать 31-ю интеграционную карту. Судя по краткосрочности встречи, ответ мог быть «нет», полагают местные наблюдатели и констатируют: на этих выборах Лукашенко рискует остаться один на один с рассерженным народом. В условиях беспрецедентных фальсификаций рассчитывать на поддержку Запада тоже не приходится.

Потенциальные кандидаты в президенты, а также их сторонники продолжают сопротивляться власти. В частности, бывший глава Парка высоких технологий (ПВТ) Валерий Цепкало заявил на пресс-конференции 1 июля, что намерен обжаловать решения территориальных избирательных комиссий, забраковавших сданные его инициативной группой подписи. «По законодательству они должны нам предоставить документы, которые отбраковывают эти подписи, чтобы мы могли провести опрос тех людей, чьи подписи отбракованы», – сказал экс-глава ПВТ. По его словам, все сданные подписи проходили три уровня проверки. «С точки зрения самой процедуры верификации подписей мне кажется, что у нас она была самая серьезная и самая строгая», – сказал он.

Как сообщалось, 30 июня ЦИК Беларуси объявил «результаты проверки» подлинности подписей в поддержку потенциальных кандидатов в президенты. По ее данным, Валерий Цепкало единственный из семи кандидатов собрал меньше необходимого количества – 75 249 при пороге в 100 тыс. Инициативная группа утверждает, что собрала более 212 тыс. подписей, а сдала в избирательные комиссии 160 тыс.

Однако это не единственное, что вызывает удивление в штабах кандидатов и в экспертной среде. В комиссиях «забраковали» 200 тыс. подписей главного соперника Лукашенко экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико. ЦИК признал действительными лишь половину из сданных 365 тыс. Зато у некоторых других потенциальных кандидатов в президенты ЦИК насчитал больше, чем они сами. Так, экс-депутат Анна Канопацкая сообщила, что сдала 110 тыс., председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Сергей Черечень – 106 тыс., а по факту получилось почти на 37 тыс. подписей больше у каждого.

В штабе Черечня подтвердили факт фальсификаций при проверке подписей. Там заверили, что сдали именно 106 тыс. подписей, а не 143 тыс. «Это не к нам вопрос», – ответил журналистам пресс-секретарь партии Олег Чумаков по поводу неожиданного увеличения количества подписей. Сейчас политически активная общественность призывает Сергея Черечня обратиться в компетентные органы с требованием признать факт мошенничества.

Штаб Виктора Бабарико, несмотря на достаточность подписей для регистрации кандидатом в президенты, намерен добиваться справедливости. Его представитель Марина Колесникова выступила с официальным обращением, в котором призвала граждан, отдавших подписи за Виктора Бабарико, поинтересоваться их судьбой в соответствующих территориальных комиссиях. Активисты тут же откликнулись.

По уровню накала борьбы это будет самая необычная президентская кампания в Беларуси, констатируют эксперты.