Адвокат Николая Статкевича: Уголовное дело высосано из пальца 18 2.07.2020, 9:20

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Николай Статкевич

Фото: tut.by

Это не следствие, а цирк.

Адвокат Владимир Созончук, который является защитником Николая Статкевича, обратился с открытым письмом в связи с правовым беспределом, происходящим в стране, сообщает сайт statkevich.org:

- Я никогда не поступал в противовес со своей совестью. Чтобы не делать этого, я через год после избрания Лукашенко (в 1994 году - ред.), будучи в молодом возрасте в звании подполковника, уволился из органов прокуратуры.

Состоя в адвокатском сообществе, наступает момент, когда следует признать, что стыдно участвовать в творимом правовом беспределе по политическим делам, делая вид, что от тебя что то зависит.

Когда уголовное дело высосано из пальца, для того, чтобы сделать вывод об отсутствии в действиях всех этих арестованных ребят состава преступления, не нужно даже быть юристом, а с тебя требуют подписку о неразглашении данных предварительного следствия по делу. Какого следствия, какого дела?

Это не следствие, а говоря словами Статкевича в административном судебном разбирательстве, цирк. Хотя, в цирке ведь смешно, а здесь людям, сидящим ни за что, и их родным, не до смеха.

Вчера допустили к защите Статкевича. Сегодня со мною также был заключен договор на защиту блогера Козлова Дмитрия, известного, как Серый Кот.

Передал органам следствия соответствующее уведомление и ордер на защиту, чтобы получить разрешение на допуск в СИЗО. Прислали СМС, что разрешение дано, к защите Козлова допущен, могу приезжать за соответствующим документом.

Когда приехал, потребовали дать подписку о неразглашении данных следствия по данному делу, которое является общим и для Статкевича и для блогера Козлова, и остальных, так как номер данного дела на всех постановлениях один и тот же. На это предложение я ответил отказом. Подал мотивированное письменное несогласие на имя руководителя следственной группы Агафонова, копию которого передаю в СМИ. Тогда заявили, что в таком случае мне отказывают в выдаче разрешения на допуск к Козлову, и осуществлению его защиты.

Для чего подписка? Чтобы держать в тайне секрет полишинеля, что никакого дела, никакого преступления нет, как такового. И дальше нагнетать страшилки о неких судимых элементах, задержанных вместе с Тихановским в Гродно.

Не знаю, сколько и кто там из судимых. Но по роду работы знаю, что у очень многих судимых есть представление о порядочности, чести и совести, по которым они поступают, в отличие от многих служак существующего режима.

В чем вина этих проходящих по делу ребят. В том, что не побоялись выступить с требованием проведения демократических выборов и ухода Лукашенко с поста. При этом не призывали ни к насилию, ни к погромам.

А ведь Лукашенко не может не помнить работу почитаемого им Ленина, которую он, как и я, в студенческие времена должен был конспектировать, что народ в определенных ситуациях имеет даже право на вооруженное восстание.

Ни эти ребята не призывали, ни я не призываю к вооруженному восстанию. Но право на мирные митинги, собрания, выражение своего мнения, агитацию является конституционным правом. А то, что оно выхолощено нижестоящими нормативными актами, это уже относится к тому правовому беспределу, о котором я выше упомянул.

К защите Козлова не допустили, теперь посмотрим, каким образом будут выводить из участия в деле по защите Статкевича, которую пока я осуществляю.