Испанские ученые предложили новый способ организации городов в «суперкварталы» 2 2.07.2020, 12:29

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Подобное устройство увеличит долголетие людей и экологию.

Группа ученых из университета Помпеу Фабра в Барселоне разработала модель городского устройства, которая существенно снизит негативное воздействие города на окружающую среду и смертность его жителей, пишет «Европульс».

По их подсчетам, если Барселона будет перестроена по такой модели, выбросы парниковых газов могут сократиться на 60-70% и удастся предотвратить 667 преждевременных смертей ежегодно.

Модель получила название «суперкварталов». Это сеть жилых кварталов, внутри которых есть необходимая инфраструктура — больницы, детские сады и школы, магазины и офисы. В отличие от существующего устройства города, внутри «суперкварталов» вместо автомобилей должна быть инфраструктура для велосипедистов и пешеходов, а также для автобусов и другого общественного транспорта. Автомобили не будут полностью запрещены, но из-за ограничения скорости в 20 километров в час их преимущества отпадут. Зато по периметру каждого «суперквартала» будут проходить скоростные дороги, где найдется место и для личных автомобилей, и для грузовиков.

Благодаря снижению интенсивности движения в «суперкварталах» дороги станут безопаснее. К тому же появится больше места для озеленения: при неизменном количестве домов в «суперкварталах» будет больше парков и скверов.

В своей работе ученые разбили Барселону на 503 «суперквартала» и создали компьютерную модель, которая рассчитала, как эти изменения повлияют на здоровье людей и климат в течение 20 лет. Результаты расчетов опубликованы в научном журнале Environment International. Этот проект получил поддержку Евросоюза в рамках программы поощрения исследований Horizon 2020.

Недавно в Нидерландах объявили о строительстве похожего квартала без автомобилей. Он займет 24 гектара в центре Утрехта, в нем поселятся 12 тысяч человек, для велосипедов которых предусмотрено 20 тысяч парковочных мест.