Митрополит Тадеуш Кондрусевич: Выборы должны быть честными, свободными и справедливыми 4 2.07.2020, 15:12

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Тадеуш Кондрусевич

Глава Католического костела Беларуси сделал заявление на торжествах, посвященных иконе Матери Божьей Будславской.

Католический архиепископ Тадеуш Кондрусевич, митрополит Минско-Могилевский, 2 июля во время Мессы в Будславе (Минская область), где проходят традиционные торжества, посвященные иконе Матери Божьей Будславской, затронул тему президентских выборов в Беларуси, сообщает telegraf.by.

«Из Евангелия мы знаем, что Иисус умерил бурю на море и сказал апостолам не бояться. Также и мы не должны бояться и настежь отворить двери наших сердец Иисусу, чтобы он был в нас и в нашем народе, который выбирает свое будущее. Корабль, имя которому Беларусь, сегодня находится на взбудораженном социально-политическими волнами море. Выборы, которые перед нами, должны быть честными, свободными и справедливыми. Они должны проходить в духе взаимоуважения между различными общественными и политическими силами.

Заложенный Творцом в человеческой природе принцип свободной воли предусматривает возможность свободного выбора, что будет способствовать так нужной в наше время консолидации нашего общества. Согласно учению святого Иоанна Павла II, в разнородности должно проявляться единство во имя достижения общего блага для единого нашего Отечества, имя которого — Беларусь.

Поэтому не будем бояться трудностей, ибо Иисус с нами. Если доверимся ему, а различные общественные и политические силы будут действовать согласно духу Евангелия и заботиться о совместном благе нашей страны, то Иисус поможет нам разным (разным – это естественно) быть одним народом, взаимно любящими и уважающими братьями и сестрами, а бурю – заменит в штиль».