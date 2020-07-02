Саудовская Аравия пригрозила развязать новую нефтяную войну 6 2.07.2020, 15:42

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Cаудовский ультиматум требует, чтобы Нигерия и Ангола не увеличивали добычу.

Саудовская Аравия пригрозила вернуться к практике скидок на свою нефть и развязать новую ценовую войну на ключевых рынках сбыта из-за неисполнения странами ОПЕК+ своих обязательств по сокращению добычи, пишет finanz.ru.

Гнев саудитов, которые в апреле и мае заливали рынок миллионами дешевых баррелей, наказывая Россию за выход из нефтяной сделки, на этот раз вызвали Ангола и Нигерия, рассказали The Wall Street Journal источники в ОПЕК.

В рамках сделки, заключенной в апреле, 20 крупнейших экспортеров «черного золота» договорились убрать с рынка 9,7 млн баррелей ежедневных поставок, но лишь 11 участников соглашения полностью выполнили свои квоты.

По итогам мая Ирак качал на 600 тысяч баррелей в сутки больше, чем требовалось, Ангола - на 160 тысяч, Казахстан - на 200 тысяч, Нигерия - на 60 тысяч, Конго и Бруней не сократили ни барреля добычи, а Судан и Габон даже увеличили производство.

Июньские переговоры ОПЕК+, где сделку продлили еще на месяц, обернулись скандалом: саудиты потребовали, чтобы «штрафники» компенсировали невыполненные обязательства дополнительным сокращением добычи.

Договориться удалось не со всеми, говорят источники WSJ: Ангола и Нигерия заявили, что не готовы брать на себя квоты сверх согласованных. В ответ на это саудовский министр энергетики принц Абдулазиз бен Сальман пригрозил объявить новые скидки на нефть и лишить «коллег» по ОПЕК традиционных рынков сбыта.

«Мы знаем, кто ваши покупатели», - сказал он, по словам одного из делегатов, присутствовавшего на переговорах. Это в первую очередь Индия и Китай - крупнейшие импортеры нефти в мире, скидки для которых неизбежно обернутся нефтяной войной в глобальном масштабе.

Отношения в ОПЕК+ остаются напряженными после короткой, но кровопролитной российско-саудовской нефтяной войны, говорят источники WSJ. По их словам, министр нефти Анголы Диамантино Азаведо несколько раз отказывался «брать трубку», когда ему звонил саудовский коллега бен Сальман.

Африканских экспортеров нефти, нарушающих соглашение, можно понять: для них цены в 30-40 долларов за баррель сулят «серьезные проблемы с госбюджетом», отмечает директор МВФ по странам Африки Абедо Аемро Селасси. Латать дыры африканским добытчикам нечем: в отличии от Москвы и Эр-Рияда и у нет сотен миллиардов долларов резервов.

Cаудовский ультиматум требует, чтобы Нигерия и Ангола не увеличивали добычу в то время, как другие члены ОПЕК+ начнут качать больше.

Как рассказали Reuters источники в картеле, это может произойти уже с августа. По их словам, пока никаких обсуждений о продлении действия текущих условий сделки еще на месяц или более не ведется.

Это значит, что с августа на рынок поступит 2 млн баррелей дополнительных ежедневных поставок. Квота ОПЕК+ уменьшится с 9,7 до 7,7 млн баррелей в сутки.