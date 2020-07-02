Анархисты в Минске провели пикет против клана Лукашенко 7 2.07.2020, 19:06

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Они вышли с баннером «Самоорганизация вместо диктатуры».

Анархисты вышли с баннером «Самоорганизация вместо диктатуры» к ст. метро Кунцевщина и призвали бороться с диктаторским режимом клана Лукашенко.

«Власть фабрикует дела против блогеров, владельцев крупных каналов в соц. сетях и простых протестующих. Как и ожидалось, никаких выборов не будет. Да и зачем нам выборы? Белорусы показали, что мы способны сами решать свои проблемы без лидеров. Это показала и пандемия, и проблемы с питьевой водой в Минске. Поэтому важно становиться организатором каждому из нас. Самоорганизация и солидарность - мощная сила, которую можно использовать и в небольших коллективах. Знакомьтесь друг с другом на протестах, не давайте задерживать рядом стоящих людей, проводите собственные акции и публикуйте отчеты в сети», - говорится в сообщении анархистов.