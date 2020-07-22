Известные люди мира поддержали белорусских борцов за свободу 1 22.07.2020, 15:29

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Фото: tut.by

Специальное заявление принято Международной коалицией за демократическое обновление.

В коалицию входят известные интеллектуалы, политики, активисты и общественные деятели.

Заявление в поддержку свободы в Беларуси подписали представители более 40 стран, в том числе нобелевский лауреат по литературе перуанец Марио Варгас Льоса, знаменитый английский драматург Том Стоппард, бывший мэр польского города Вроцлава Рафал Дуткевич, премьер-министр России (2000-2004 гг.) Михаил Касьянов, знаменитый польский кинорежиссер Агнешка Холланд, президент Freedom House Майкл Абрамович, известные интеллектуалы Фрэнсис Фукуяма (США) и Иван Крастев (Болгария), известный польский политик, экономист Лешек Бальцерович, священники, писатели, парламентарии, актеры, художники, руководители международных и национальных правозащитных организаций, центров стратегических исследований, бывшие политзаключенные.

Сайт Charter97.org получил и перевел текст заявления:

Свободу Беларуси!

В Беларуси режим вновь развязал репрессии против народа. Накануне объявленных властями президентских выборов, назначенных на 9 августа сего года, под ударом оказались кандидаты в президенты и члены их команд, лидеры оппозиции, гражданское общество, представители средств массовой информации и ни в чем не повинные граждане. Два основных конкурента, которые бросили вызов лицу, занимающему эту должность, Сергей Тихановский и Виктор Бабарико, а также члены их команд брошены в тюрьмы. Продолжается давление на их сторонников.

Десятки активистов оказались за решеткой за участие в законных и мирных акциях, включая видных лидеров оппозиции Николая Статкевича и Павла Северинца.

По имеющейся информации все задержанные и арестованные лица содержатся в ужасных условиях, в холодных камерах, лишены самых элементарных средств гигиены, подвергаются пыткам.

Незаконные и неспровоцированные задержания мирных граждан продолжаются ежедневно с применением неоправданной жестокой силы.

Поведение существующего в Беларуси режима противоречит всем международным обязательствам страны в области демократии и проведения выборов.

Международное сообщество не имеет права игнорировать грубые нарушения прав человека и основных свобод белорусов и мириться с этим.

Мы выражаем поддержку народу Беларуси, который требует уважать свои права и свободы и выступает за свободные и справедливые выборы.

Мы требуем незамедлительного и безоговорочного освобождения всех тех, кого задержали и арестовали по политическим мотивам.

Мы настоятельно требуем от властей Беларуси вернуть людям соответствующие международными стандартам свободные и справедливые выборы, которых они лишены уже долгое время.

Мы также настоятельно призываем власти Беларуси выполнять свои международные обязательства по обеспечению свободы собраний, свободы выражения, свободы слова, прекратить блокировку независимых медиа, прекратить запугивать журналистов и покончить с политически мотивированными преследованиями.

Мы осуждаем эскалацию полицейского насилия против мирных собраний, в отношении журналистов и обычных граждан и предупреждаем власти Беларуси о недопустимости применения насилия и силы во время нынешней политической кампании.

Мы настоятельно призываем международные правозащитные организации, Европейский Союз, демократические страны решительно реагировать и принимать эффективные меры для предотвращения опасных действий властей Беларуси.

Мы призываем международное сообщество поддержать народ Беларуси в его борьбе за свободу.