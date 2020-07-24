«Насчитал сотни сотрудников завода на митинге, были даже высшие руководители» 2 24.07.2020, 12:27

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Фото: ТАСС

Как Борисов поддержал Светлану Тихановскую.

«Вишенка на торте вчерашнего митинга в Борисове, - пишет житель города Telegram-каналу «Баста!». - На ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» руководство за день до него вовсю угрожало сотрудникам проблемами в случае, если заметят на нем. Лично людей обзванивала заместитель гендиректора Бусел Наталья Олеговна.

Но самое приятное - это не смутило людей. Нам терять нечего. Я насчитал сотни сотрудников БЗМП на вчерашнем митинге! Присутствовали даже некоторые высшие руководители. Все понимают, что скоро начнутся перемены. Кому-то придется уйти с насиженных мест. Идеологам пора задуматься о новой работе».

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