«Насчитал сотни сотрудников завода на митинге, были даже высшие руководители»2
- 24.07.2020, 12:27
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Как Борисов поддержал Светлану Тихановскую.
«Вишенка на торте вчерашнего митинга в Борисове, - пишет житель города Telegram-каналу «Баста!». - На ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» руководство за день до него вовсю угрожало сотрудникам проблемами в случае, если заметят на нем. Лично людей обзванивала заместитель гендиректора Бусел Наталья Олеговна.
Но самое приятное - это не смутило людей. Нам терять нечего. Я насчитал сотни сотрудников БЗМП на вчерашнем митинге! Присутствовали даже некоторые высшие руководители. Все понимают, что скоро начнутся перемены. Кому-то придется уйти с насиженных мест. Идеологам пора задуматься о новой работе».
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