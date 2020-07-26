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Массовый митинг в Гомеле в поддержку Светланы Тихановской (Видео, онлайн)

  • 26.07.2020, 20:05
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Массовый митинг в Гомеле в поддержку Светланы Тихановской (Видео, онлайн)
Фото: svaboda.org

В Гомеле проходит агитационный митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Это одиннадцатый город в предвыборной поездке кандидата в президенты Светланы Тихановской и представителей объединенного штаба Марии Колесниковой и Вероники Цепкало в Беларуси: уже были Дзержинск, Глубокое, Новополоцк, Витебск, Орша, Могилев, Бобруйск. Сегодня они посетили Жлобин и Речицу.

20:53 "Мне не нужна власть, Я хочу детей, мужа и дальше жарить свои котлеты", - сказала Светлана Тихановская.

20:52 Кандидат в президенты рассказывает о своей программе, главные пункты которой - освобождение политзаключенных и проведение новых кристально честных и справедливых выборов.

20:49 Светлана Тихановская говорит, что она будет всегда "топить" за своего мужа Сергея Тихановского. "Мой муж - мой кандидат. Но я должна сказать о двух кандидатах, за которых тоже стояли большие очереди - Виктор Бабарико и Валерий Цекало", - сказала она и рассказала о судьбе этих кандидатов - Бабарико в тюрьме, Цепкало вынужден был выехать из Беларуси.

20:46 Светлана Тихановская рассказывает, что дети долго думали, что их отец в командировке. Вчера она получила письмо от сына, который находится за пределами Беларуси: "Мама, мне страшно за тебя". "Мы должны стать страной, в которой не страшно жить и говорить", - сказала Светлана Тихановская. Люди скандируют "Молодец!".

20:43 Светлана рассказывает о многочасовом обыске в доме у пожилой матери Сергея Тихановского. Люди скандируют "Позор!"

20:41 Светлана Тихановская называет имена волонтеров из Гомеля, которые собирали подписи за ее выдвижение и были арестованы: Юрий Власов, Татьяна Ваневская, Александр Шагалин, Дмитрий Руденов, Дмирий Ивашко и другие.

20:39 Над участниками митинга на шарах в небо был поднят плакат "Я/Мы 97%".

20:35 Светлана рассказывает о канале "Страна для жизни", который создал Сергей Тихановский. Участники митинга скандируют "Молодец!"

Фото: tut.by

20:34 Светлана Тихановская рассказывает о своем муже, который сейчас находится в тюрьме из-за своей политической деятельности. Люди скандируют "Свободу!".

20:33 Люди скандируют "Сергей!"

20:31 "Ну здравствуй, родной город Сергея Тихановского. Именно в этом городе началась история "Страны для жизни" и история Светланы Тихановской", - так начала свое выступления кандидат в президенты.

20:28 Кандидат в президенты Светлана Тихановская прибыла на митинг и идет на сцену. Люди скандируют "Света!".

20:27 По данным наблюдателей, в акции участвуют уже более 10 тысяч человек.

20:22 Людей становится все больше. Можно говорить о минимум 5 тысячах. Очень много национальных бело-красно-белых флагов.

Фото: nn.by

20:17 На митинг приехали люди из других городов Гомельской области. Участники развернули большую растяжку "Светлогорск - за свободу".

Фото: svaboda.org

20:10 Развеваются бело-красно-белые флаги, флаги с гербом "Погоня" и гражданской кампании "Европейская Беларусь".

20:09 На митинге выступает известная могилевская группа AKUTE.

Фото: svaboda.org

20:08 Люди скандируют "Верым! Можам! Пераможам!"

20:07 В митинге принимают участие уже несколько тысяч человек.


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