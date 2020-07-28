Владимир Непомнящих: Площадь заставит Лукашенко собрать баулы и сбежать 1 28.07.2020, 7:35

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ФОТО: NN.BY

Люди, которые возмущались на кухнях, уже вышли на улицы.

Оппозиционный политик Владимир Непомнящих поделился с сайтом Сharter97.org cвоими впечатлениями от массового митинга кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской в Гомеле, который собрал более десяти тысяч человек.

- Просто потрясающие эмоции. Были даже такие моменты, что меня пробивало до слез. Я не такой сентиментальный человек, но честно, было ощущение, что вот-вот и расплачусь от такого наплыва чувств и гордости за белорусов.

- Как вы думаете, гордился бы Сергей Тихановский своими земляками, если сейчас был на свободе?

- Я уверен в этом. Могу ошибаться, но мне кажется, что если бы Сергей был на свободе, то на митинг в Гомеле пришло бы еще больше людей.

Когда закончилось мероприятие и люди начали расходиться, я шел где-то километр-полтора домой и меня всю дорогу сопровождала молодежь с флагами. Они кричали, пели, а машины им сигналили в поддержку. Это неповторимое чувство объединения всего народа, очень здорово.

Народ проснулся и это все сделали простые люди, белорусский народ. Есть прекрасное ощущение, что все эти годы активисты оппозиции потратили не зря. Думаю, что наш вклад в пробуждение белорусов тоже есть. Мы не спали, боролись, сидели в тюрьмах и платили штрафы.

Думаю, что сейчас все мы будем спать спокойно, а после девятого августа – тем более. В нашей свободной и независимой стране без преступников, без страха высказываться. Мы будем говорить открыто, честно и дышать свободно.

- Вы очень давно в оппозиции и были на многих митингах в разные годы. Что отличает предыдущие акции от того, что мы увидели 26 июля в Гомели? В чем их изюминка?

- Раньше на акциях протеста в Гомеле можно было увидеть много знакомых лиц, оппозиционных активистов, а сейчас вышли люди, которые раньше возмущались только на кухне.

Людям надоело быть «быдлом», «народцем». Они хотят быть свободным, независимым народом. Они хотят жить, как живут в Европе, зарабатывать хорошо, не бояться ничего, ездить по всему миру и показывать, что мы – не хуже других.

Народ проснулся и хочет жить в свободной стране без Лукашенко. Сейчас идет активная пропаганда, которая пытается людям показать, например, что Цепкало и Бабарико якобы воры. Некоторые насмотрелись телевизор и не могут уже понять, что сейчас Лукашенко скажет одно, а через пять минут другое. Большинство не верит этим словам, а те, кто повелся на эту пропаганду — скажу, что нужно думать своей головой, господа.

- Вы с самого начала участвовали в этой кампании как «кандидат протеста». Расскажите, как изменились белорусы за эти месяцы?

- Изменения происходят даже во мне. Я, конечно, как был, так и остаюсь «кандидатом протеста». Мне кажется, что надо идти голосовать 9 августа за Светлану Тихановскую, но я уверен, что будет обман, поэтому Беларусь спасет только Площадь. Другого не дано.

Как только мы проголосуем — надо стройными рядами выходить на мирные акции протеста. Только это может снести преступную власть. Лукашенко прекрасно понимает, что он натворил столько бед, столько горя принес, знает, что его место в тюрьме, поэтому будет защищаться до последнего. Однако если выйдет много людей, то никакой крови не будет, а Лукашенко просто соберет свои баулы и сбежит. Войска, милиция и остальные – встанут на сторону народа. Главное, чтобы народ не боялся и вышел на Площадь.

Только мирная Площадь. Насколько я знаю, уже даже работники предприятий, заводов заявляют, что если выборы будут сфальсифицированы, то также готовы выйти, поддержать народ и прекратить работу.

- Есть ли критическая масса для смены власти в Беларуси?

- Думаю, что все возможно. Если судить по свежим следам, например, по воскресной акции, то выйдет действительно много людей. Только в этот день было десять тысяч человек. Милиция никого не останавливала. Люди возвращались с флагами и продолжали скандировать «Жыве Беларусь».

Народ перестал бояться и это вселяет большую надежду. Так что думаю, если власть будет подло фальсифицировать, то народ выйдет на Площадь.

Я – тихий оппозиционер, не могу давать отпор этим молодчикам в черном. Однако молодежь просыпается и уже заступается за себя. И это только начало. Власть не понимает, что нужно бояться не Статкевича или Непомнящих, а народа.

Главный принцип демократии: побыл срок или два – дальше уходи в сельское хозяйство или куда хочешь на отдых. Если человек сидит «до конца», это закончится плохо для него. Не зря придумали такую систему. Люди испытали это на собственной шкуре. Если правитель сидит до упора, то заканчивает как Каддафи или Чаушеску. Каждый человек выбирает свою судьбу сам. Лукашенко свою тоже выбрал еще в 1996 году.