«Я захожу на сайты, до часу ночи читаю политику, «Страну для жизни» смотрю» 28.07.2020, 21:02

2,015

Фото: t.me/gorod214by

Как готовится к выборам родина Светланы Тихановской, которая помнит ее девчонкой.

В январе гомельский блогер Сергей Тихановский приезжал на малую родину своей супруги Светланы — в Микашевичи Лунинецкого района. После общения с людьми на рынке Сергей «жестко расстроился» — даже переименовал город в Лукашевичи. «Из тех, кого мы опросили, больше половины, наверное, будет за гаранта голосовать здесь. Так что выборы уже прошли», — резюмировал тогда на камеру блогер. Шесть месяцев минуло с той поездки. Сергей уже не блогер, а заключенный следственного изолятора № 1 Минска. Светлана — уже не «аполитичная домохозяйка», а кандидат в президенты. А Микашевичи что? А в Микашевичах выборы на самом деле «еще не прошли», настаивают местные.

Пятница, вечер. Светлана Тихановская едет на митинг в Новополоцк, а мы сидим на лавочке в Микашевичах возле дома, где она выросла. Раньше это была улица Пролетарская. Теперь — Молодежная. Обычный двор, обычная панелька, обычная тротуарная плитка — местами просевшая, местами ровная, местами треснувшая. В палисаднике цветут хризантемы, георгины, по решетке у подъезда ползет вверх то ли вьюнок, то ли виноград, а может, ни то, ни другое — но красивое, пишет tut.by.

— Света спокойной всегда была, — рассказывает с лавочки напротив соседка матери кандидата в президенты Татьяна. — С моими девочками в школу ходила. Учились хорошо, самостоятельные. А сейчас ее мужа ведь посадили. Она теперь защищает его. Хорошие девчата: и Света, и ее сестра. И семья хорошая. Батька робыць на заводе, мама — повар.

Татьяна работала в школьной столовой. Сейчас — на пенсии. О том, что девочка, которая выросла у нее на глазах, стала кандидатом в президенты, женщина узнала из лунинецкой негосударственной газеты «Информ-прогулка». Увидела фотографию и вспомнила, как маленькая Света бегала по двору.

— А выступление ее по телевизору видели?

— Ты знаешь, не бачыла ее ни разу по телевизору. Вот в газете читала статьи про нее. В последнем номере она на фотографии стоит с двумя девочками. Не помню их фамилии. В прошлом номере тоже читала.

К нам подбегает тетя Ева — еще одна соседка родителей Светланы.

— Корреспондент откуда? С какой газеты? — начинает допрос тетя Ева.

— Белорусский портал tut.by.

— Ты по Светлану? Тут нема никого. Мать с детьми за границу уехала. А батько еще на работе, — рапортует соседка.

— А я думаю, давно их не бачыла, — вздыхает Татьяна.

— Да читать прессу надо!

— Да я же читаю. Сегодня вон полгазеты прочитала.

— Что ты читаешь?! Я захожу на сайты, до часу ночи читаю политику, «Страну для жизни» смотрю, — тараторит тетя Ева и заводит: — «Да-а-а-вай разрушим»… Читала, что в семь часов люди в квартирах включают музыку и бьют по тарелкам две минуты. Тра-та-та. «Да-а-а-вай разрушим эту стену»… Как там? Ее стоять не должно… Не… Она стоять здесь не должна… А эти муры-тараруры, тарарай-рай-ра-ра-ра.

Все понятно. Тетя Ева разучивает ставшую едва ли не гимном кампании Тихановской песню «Стены рухнут».

Вообще тетя Ева в подъезде за политрука. Новости мониторит денно и нощно. Обо всем значимом докладывает подругам. Больше всего ее тронул поступок выпускника минской школы Владислава Римашевского. Он подарил Светлане Тихановской 51 розу — по одной за каждый день, который ее муж провел в СИЗО.

— Я аж заплакала тогда, — признается тетя Ева.

Мимо проносится еще одна соседка — Татьяна. Тетя Ева тормозит ее у дверей, чтобы рассказать, куда кому надо поставить машины, чтобы утром все без проблем смогли разъехаться.

— Светка наша победит — от забалдеет наш подъезд. Будем все потом в правительстве сидеть. И тебя, Танька, туда возьмем, — шутит тетя Ева.

— Вы так уверены, что Света победит? — интересуется Татьяна, придерживая дверь подъезда.

— А ты что, не будешь голосовать за нашу Светку?! — удивляются соседи с лавочки.

«Все стенгазеты оформляла Света»

Светлана Тихановская — тогда еще Света Пилипчук — закончила микашевичскую среднюю школу № 2 с золотой медалью в 2000 году. Учебное заведение находится в нескольких минутах ходьбы от дома ее родителей. Нынешний директор Эдуард Ярмолич возглавил школу несколько лет назад — и за любой информацией о Светлане он отправляет в районный отдел образования.

Мы же в районный отдел образования с вопросами о школьных годах Светланы звонить не стали. Набрали сразу ее классному руководителю Марии Ивановне Важан. Женщина уже на пенсии, живет в Микашевичах.

Рассказывая о бывшей ученице педагог не скупится на эпитеты:

— Класс Светы был сильный, сплоченный. Из 24 учеников одиннадцать с медалью закончили. Света была очень прилежной в учебе, ответственно подходила к выполнению поручений. Все делала добросовестно. Сама была инициатором хороших дел и начинаний. Дружная, справедливая, пользовалась авторитетом, уважением, имела собственное мнение. Всегда могла прийти на помощь, поддержать в сложной ситуации. Добродушная, прямолинейная, активная. Хорошая девушка была. Не знаю, какая она теперь — после окончания школы не видела. В этом году было 20 лет, как они закончили школу. Она на встрече выпускников была — а вот я по состоянию здоровья нет.

Мария Ивановна уже определилась, за кого будет голосовать — но говорить об этом публично не хочет.

Светлана Тихановская с одноклассницами. Фото: "Медиа-Полесье"

Бывшие одноклассники Светланы тоже отзываются о ней положительно.

— Училась прилежно. Очень творческая. Все стенгазеты у нас оформляла Света. Легко могла пообщаться на все темы. Отзывчивая, добрая и рассудительная. В компании всегда радушная и компанейская. В общем, прекрасный человек, — рассказывает Екатерина Басаранович.

Ольга Бобровник признается, что сейчас Светлану поддерживает «весь класс и вся параллель»:

— Вы знаете, я бы тоже так сделала — пошла бы за мужем.

— В школе Света была отличная девчонка, — делится житель Микашевичей Анатолий Кислюк. — Жизнерадостная, грамотная. В этом году встреча выпускников была — 20 лет. Приезжала, общались, все хорошо. А потом такие новости! Мы за нее порадовались. Правда, жаль, что выдвинуться ее заставили не самые приятные обстоятельства.

— Справится?

— А почему не справится? Она трудолюбивый человек. Столкнется с трудностями — решит.