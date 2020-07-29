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План победы

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  • Андрей Санников
  • 29.07.2020, 7:41
  • 11,476
План победы
Фото: Twitter/@belteanews

На нашей стороне реальная сила.

Одно понятно в Беларуси: не приходится ожидать от Лукашенко даже малейшего проблеска здравомыслия, хотя бы ради собственного спасения. Человек, привыкший думать, что он самый хитрый, искренне верит, что вновь безнаказанно объявит себя всенародно любимым.

А еще думает, что все вокруг ему преданны и готовы головы сложить за перепуганного и жалкого в своем страхе самозванца.

Дудки!

Не идиоты ведь, даже его охрана. Как в том анекдоте про белорусского партизана, которого заставили перед боем вступать в партию, а он написал в заявлении: «Калі загіну – лічыце мяне камуністам, а калі не ...– то не!»

Они ведь прекрасно видят, на чьей стороне реальная сила и чего хочет народ.

Лукашенко с подельницей Ермошиной пойдет по наезженному сценарию: не будет никакого подсчета голосов, наблюдай – не наблюдай. Будет попытка очередной наглой фальсификации.

Однако народ уже высказался, граждане Беларуси уже проголосовали.

Более того, результаты этого подлинного народного плебисцита наблюдает весь мир. Не раз Беларусь бывала в центре внимания мировых СМИ, фигурировала на первых полосах ведущих мировых изданий, в новостных выпусках CNN и BBC.

Не всегда вести из нашей страны были добрыми, но на этот раз мир смотрит на нас по-иному: с надеждой, верой в народ Беларуси, с восхищением.

А еще весь мир поражается нашей изобретательности. Говорят, что француженки из чего угодно могут сделать салат и шляпку. Это дело, вообще-то, нехитрое: немного фантазии и вкуса. А вот белорусы каждое обыденное действие могут превратить в протест: аплодисменты, прогулки, песни с притопами на балконах, очереди, веселое катание на велосипедах под вечер, живые фигуры из телефонных фонариков, хорошо видимые с порхающих над ними квадрокоптеров, а на самом деле ярко различимые даже из космоса.

Зашуганные тихушники и растерянная милиция на самом деле помогает зафиксировать масштаб протестов. Именно они по приказу начальства готовы объявить даже торгующих ягодами бабушек врагами Лукашенко. И ведь не ошибутся.

На улицы и площади белорусских городов и деревень уже вышли десятки тысяч граждан с требованием смены власти. В ближайшие дни на улицах будут сотни тысяч.

Осталось совсем немного, чтобы дойти до новой Беларуси, начиная с 9 августа, когда и сторонники голосования, и сторонники бойкота выйдут из дому сотнями тысяч с хорошим настроением, с верой в себя, своих друзей, свою страну, граждан нашей страны, где бы они ни были, какие бы звания ни носили.

И тогда произойдет вот что:

- 500 000 мирных граждан Беларуси на улицах, площадях, парках, стадионах, в пешеходных зонах городов в день голосования 9 августа 2020 года;

- а затем, с утра и до вечера следующего дня, 10 августа 2020 года - 1 миллион, представляющих всю Беларусь, новую Беларусь;

- и, наконец, в последующие дни - 2 миллиона (можно и больше), для поддержки свершившихся перемен.

И тогда мы сможем сказать: ах, какой прекрасный август выдался в этом году. Какие замечательные погоды стояли. И дождь был теплым, и ветер дул попутный. А уж люди… какие все же великолепные люди живут в Беларуси!

Жыве Беларусь!

Андрей Санников, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь», специально для Charter97.org


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