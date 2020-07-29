Андрей Санников: Задержание россиян из ЧВК «Вагнерa» в Беларуси – колхозная самодеятельность, рассчитанная на Запад 30 29.07.2020, 20:00

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Андрей Санников

Фото: charter97.org

Это постановка, организованная вместе с Москвой.

Задержание боевиков ЧВК «Вагнерa» в Беларуси – постановка, организованная вместе с Москвой, заявил в комментарии изданию «Гордон» координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников.

«Задержание россиян из ЧВК «Вагнерa» – самодеятельный, колхозный спектакль. Никто даже о малейшей правдоподобности не позаботился. Геббельсовские рецепты в действии: чем больше ложь, тем скорее ей поверят люди. Белорусы подобные спектакли наблюдают каждый избирательный год, когда у Лукашенко плохи дела. В 2006 году председатель КГБ вылез на телеэкран и начал стращать граждан, что в Беларусь завезли отравленных крыс, чтобы запустить их в систему водоснабжения. Потом крысы благополучно исчезли. В 2010 году ловили боевиков, которые заготовили взрывчатые вещества и металлические прутья, чтобы взрывать Дом правительства. В 2017 году писали, что готовится вооруженный переворот. В тот же год был джип с «украинскими боевиками», который прорвался через границу Беларусь с территории Украины. Но и он затем растворился в воздухе. Сейчас в деле есть интересная деталь – несколько задержанных воевали на Донбассе и числятся в базе «Миротворец». Было бы неплохо Украине затребовать их выдачу», – отметил Андрей Санников.

Политик считает, что белорусский диктатор не осмелился бы задерживать россиян без позволения Кремля.

«Скорее всего, эта постановка организована вместе с Москвой. Сам Лукашенко не осмелился бы задерживать граждан России. Думаю, на этот раз спектакль рассчитан на Запад. У Лукашенко плохи дела», – рассказал политик.