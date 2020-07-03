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Спасти рядового неофита

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  • Андрей Санников
  • 3.07.2020, 8:24
  • 6,533
Спасти рядового неофита
Андрей Санников

Жесткая правда от кандидата в президенты.

Есть у нас неписанное правило: при диктатуре, если человек попадает в тюрьму за политику – отбрось свои разногласия с ним и бейся за него, как за своего ближайшего соратника, пишет лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников.

Это правило не сразу было принято в Беларуси, но, когда оно было понято, мы многих смогли вытянуть из-за решетки, общими усилиями.

Кто мы?

Те, кого “Саша 3%” и каждый политический неофит норовит обозвать маргиналами.

Те, кого больше всего боится Лукашенко, потому что не за деньги, потому что принципиально, потому что до победы Беларуси, а не какого-нибудь очередного кудесника.

Правило это исключает критику того, кто за решеткой, если он “политический”. Вытащим – разберемся.

И хватит уже изобретать тухлые конструкции типа “вне политики”, “над схваткой” или “мир не такой черно-белый, каким он вам покажется, когда вы с ним поближе познакомитесь”.

При диктатуре любое несмелое движение в сторону от диктатора с самыми благими намерениями помочь гомункулу выглядеть человеком трактуется как побег и карается прямо пропорционально страху правителя.

Так что, как вы себя ни назовете, вы уже давно посчитаны и записаны в оппозицию, ту самую, которая вас так пугает. Так, может, хватит петлять?

По-моему, при диктатуре обязанность каждого человека, не растерявшего еще нравственные ориентиры, как раз быть в оппозиции. А вот те, кто “над схваткой”, чего-то там менеджеры, как раз лукавят. По большей части они работают на режим, получают совершенно определенные дивиденты от диктатуры, исчисляемые совершенно конкретными суммами и жизненными удобствами.

Я о том, что надо срочно освобождать всех политзаключенных, всем миром и всеми доступными методами.

Только вот я совсем не вижу, что команда Виктора Бабарики действительно стремиться освободить его и Эдуарда. Кстати, у этой команды очень интересный стиль общения: они никогда не называют никаких имен. Для них будто бы не существует никого за пределами их мирка, не существует истории сопротивления в Беларуси. Не существует людей, отдавших жизни за свободу Беларуси.

Я тоже буду придерживаться их стиля, тем более что и их имена почему-то не разглашаются, за редким исключением.

Так вот эта “самая крутая команда” ничего не делала и не делает для освобождения своего лидера. Они шугаются не только слов “оппозиция” или “диктатура”, их пугает само упоминание протестов. Сотни тысяч подписей были цинично выброшены преступниками из ЦИК в мусор – и где резкая реакция? Где призыв к людям что-то делать, а не отсиживаться?

А ведь это не подписи за “команду” и даже не за Бабарико. Это подписи людей за смену власти в Беларуси.

В общем, мое ИМХО, как сейчас говорят, нет там никакой команды, и сидеть Виктору Бабарико долго, если не начнет появляться понимание среди его штаба, что надо действовать, а не выворачивать пальцы сердечком.

Для начала хорошо бы выучить такие слова:

- диктатура

- протест

- Плошча

- политзаключенные

- санкции

И не бояться их произносить.

А еще, можно по слогам: Ти-ха-нов-ский, Стат-ке-вич, Се-ве-ри-нец, Ни-ко-лай-чик.

Тогда имена неофитов могут стать такими же героическими. Свою крутизну можно легко доказать и показать в той ситуации, в которой мы все оказались. Гласно и не боясь.

Превращение неофита в героя прекрасно тем, что обратный процесс невозможен.

Время спасать Беларусь, заодно спасём и Бабарико.

Андрей Санников, Фейсбук


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