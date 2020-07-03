В кратерах Луны ученые нашли огромные запасы полезных ископаемых 4 3.07.2020, 10:18

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иллюстрационное фото charter97.org

Это открытие может помочь установить более четкую связь между Землей и ее спутником.

Ученые, которые работали на Миниатюрном Радиочастотном (Mini-RF) приборе на корабле NASA LRO нашли новые доказательства того, что недра Луны могут быть богаты металлами, пишет nv.ua.

Это открытие может помочь установить более четкую связь между Землей и Луной, уверяют исследователи.

«Миссия LRO и ее радарный прибор продолжают удивлять нас новыми взглядами на происхождение и сложность нашего ближайшего соседа», — сказал Уэс Паттерсон, главный исследователь Mini-RF из Лаборатории прикладной физики Джонса Хопкинса (APL) в Лореле, штат Мэриленд.

Используя радар Mini-RF, исследователи пытались измерить электрические свойства в лунном грунте на склонах кратеров в северном полушарии Луны. Это электрическое свойство известно как диэлектрическая проницаемость, число, которое сравнивает относительные способности материала и космического вакуума для передачи электрических полей и может помочь определить местонахождение льда, скрывающегося в тени кратера. Команда, однако, заметила, что это свойство увеличивается с увеличением размера кратера.

Для кратеров шириной приблизительно 2−5 км диэлектрическая проницаемость материала неуклонно возрастала с увеличением кратеров, но для кратеров шириной от 5 до 20 км свойство оставалось постоянным. Концентрации оксидов железа и титана в этих кратерах оказались гораздо большими, чем считалось до сих пор.

«Это были удивительные соотношения, у нас не было оснований полагать, что они будут возможны», — сказал Эссам Хегги, соавтор эксперимента по мини-радиочастотам в Университете Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе и ведущий автор опубликованной статьи.

Сравнивая радиолокационные изображения с кратеров с мини-радиочастотных карт с картами оксида металла с широкоугольной камеры LRO, японской миссии Kaguya и космического корабля NASA Lunar Prospector, команда нашла то, что ожидала. Оказалось, что более крупные кратеры с их увеличенным диэлектрическим материалом были более богаты металлами.

«Этот захватывающий результат от Mini-RF показывает, что даже после 11 лет работы на Луне мы все еще делаем новые открытия о древней истории нашего ближайшего соседа. Данные MINI-RF невероятно ценны для того, чтобы рассказать нам о свойствах поверхности Луны, но мы используем эти данные, чтобы сделать вывод о том, что происходило более 4,5 миллиардов лет назад!», — сказал Ноа Петро, ученый проекта LRO в Центре космических полетов имени Годдарда NASA.

Дело в том, что открытие ставит под сомнение общепринятую теорию формирования Луны. Она гласит, что примерно 4,5 миллиарда лет назад произошло столкновение между Землей и гипотетической протопланетой размером с Марс. Большинство ученых считают, что в результате этой космической катастрофы большая часть верхней части земной коры с низким содержанием металлов была выброшена на орбиту, и из нее затем сформировалась Луна.

Противники этой гипотезы всегда указывали на то, что Луна имеет более высокую концентрацию оксидов железа, чем Земля. Новое же исследование доказывает, что эта разница может быть гораздо больше, чем считалось до сих пор.

Команда подчеркивает, что новое исследование не может напрямую ответить на нерешенные вопросы о формировании Луны, но оно действительно уменьшает неопределенность в распределении оксидов железа и титана в лунном грунте.