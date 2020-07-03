Ученые рассказали, есть ли у животных чувство юмора 3 3.07.2020, 11:15

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Люди не единственные на Земле, кто может смеяться.

У словесных шуток, стендап-батлов, «черных» комедий и даже банальной щекотки есть ворох причин, но результат почти всегда один — мы смеемся. Являются ли люди единственным видом на Земле который умеет смеяться и у которого есть чувство юмора? Если коротко, то нет, мы тут не уникальны: смеяться умеют даже крысы. Правда, этот вопрос куда сложнее, чем кажется, и по-быстрому отшутиться тут уж точно не получится, пишет «Популярная механика».

Тысячелетия философы и психологи что есть силы пытались придумать точное определение юмора как такового. Человеческого, не животного. За эти годы они представили множество теорий, самой популярной из которых была «теория несоответствия». Если объяснять на пальцах, то эта теория говорит, что смех возникает в тот момент, когда есть несоответствие между тем, что человек ожидает, и тем, что происходит на самом деле. Если отталкиваться от этого определения, то подавляющее большинство животных не имеет чувства юмора, так как у них нет когнитивных механизмов и нейронных связей, позволяющих им выявлять подобные несоответствия.

Одним из известных исключений является красотка Коко, известная равнинная горилла, которая понимает более тысячи знаков языка жестов и две тысячи разговорных английских слов. Она отлично шутит, играя с разными значениями одного и того же слова, и умеет даже подкалывать своего наставника. Как-то раз она связала ему шнурки на ботинках и написала слово «погоня».

В последние годы на выручку Петросянам от животного мира пришли другие психологи и придумали новую заумную теорию. Они предполагают, что юмор и смех возникают в результате так называемого безвредного насилия, когда что-то с одной стороны угрожает благополучию человека, его идентичности или структуре нормативных убеждений, а с другой — кажется, что все в порядке. И уже согласно этой теории, у разных животных действительно есть понятие смеха в частности и юмора в целом.

Исследования 2009 года показали, что наши родственники — шимпанзе, бонобо, гориллы и орангутаны — все издают смехоподобные звуки, когда их щекочут или когда они борются и гоняются друг за дружкой во время игры. В последующем исследовании 2015 года ученые установили, что шимпанзе способны улыбаться точно так же, как люди. То есть речь не просто о мышечных сокращениях, которые мы наблюдаем у собак или кошек и ошибочно их интерпретируем, а осознанной улыбке, что называется, по конкретной причине. Интересно также, что животные, которые привлекли наибольшее внимание исследователей — крысы. Они обожают щекотку и способны по своему смеяться, то есть издают звуковые сигналы частотой 50 кГц, в процессе игр или от той же щекотки.

Смех и чувство юмора у животных, конечно, отличаются от наших, но есть один общий момент. В 2000 году эволюционный психолог Джеффри Миллер сформулировал и теоретически обосновал идею о том, что чувство юмора развилось у людей под действием полового отбора как средство демонстрации интеллекта. Ученым удалось установить, что у тех же крыс или приматов смех — один из явных признаков хорошего здоровья, адекватного характера и умения ладить с окружающими. Да это же идеальный показатель при отборе лучшего партнера не только для игр, но и для спаривания! Аналогом смеха и улыбок животные тормозят агрессию, а в процессе игры сигнализируют, что драка не настоящая, а укусы шуточные. Все в точности как у людей. Стало быть, некоторые животные действительно умеют шутить и смеяться, хоть и делают это несколько иначе и в отличие от нас не используют слов. Кто знает, может это и к лучшему…