Российские наемники на Донбассе подорвались на собственном миномете

Российские наемники на Донбассе подорвались на собственном миномете5
- 3.07.2020, 13:52
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Оккупанты понесли значительные потери.
У боевиков оккупационных сил РФ во время обстрела позиций украинских военных произошел разрыв миномета.
Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил Украины.
«В результате грубого нарушения мер безопасности во время эксплуатации вооружения и военной техники и слабую обученность личного состава расчет одного из минометов калибра 82-мм совершил двойное заряжание, из-за чего произошел разрыв», — говорится в сообщении.
По имеющимся данным, в результате взрыва трое боевиков погибли, еще двое получили осколочные ранения.