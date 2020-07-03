Российские наемники на Донбассе подорвались на собственном миномете 5 3.07.2020, 13:52

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Фото: ЕРА

Оккупанты понесли значительные потери.

У боевиков оккупационных сил РФ во время обстрела позиций украинских военных произошел разрыв миномета.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил Украины.

«В результате грубого нарушения мер безопасности во время эксплуатации вооружения и военной техники и слабую обученность личного состава расчет одного из минометов калибра 82-мм совершил двойное заряжание, из-за чего произошел разрыв», — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, в результате взрыва трое боевиков погибли, еще двое получили осколочные ранения.