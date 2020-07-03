закрыть
3 июля 2020, пятница, 15:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российские наемники на Донбассе подорвались на собственном миномете

5
  • 3.07.2020, 13:52
  • 5,277
Российские наемники на Донбассе подорвались на собственном миномете
Фото: ЕРА

Оккупанты понесли значительные потери.

У боевиков оккупационных сил РФ во время обстрела позиций украинских военных произошел разрыв миномета.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил Украины.

«В результате грубого нарушения мер безопасности во время эксплуатации вооружения и военной техники и слабую обученность личного состава расчет одного из минометов калибра 82-мм совершил двойное заряжание, из-за чего произошел разрыв», — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, в результате взрыва трое боевиков погибли, еще двое получили осколочные ранения.


популярное за неделю

Мнение

Протесты на каждый день
Протесты на каждый день Ирина Халип
Время действовать
Время действовать Наталья Радина
Время Лукашенко заканчивается
Время Лукашенко заканчивается Владислав Иноземцев
Река истории может вычистить авгиевы конюшни
Река истории может вычистить авгиевы конюшни Виктор Шендерович