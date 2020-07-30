Для кого Лукашенко устроил спектакль с ЧВК под Минском? 49 Ирина Халип

30.07.2020, 8:26

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Ирина Халип

Из жизни отдыхающих.

На введение чрезвычайного положения и отмену выборов в Беларуси 33 задержанных россиянина, конечно, не тянут, будь они хоть трижды из ЧВК Вагнера. Маловато будет все-таки. И вся история очень похожа на холостой политтехнологический выстрел.

29 июля в первой половине дня государственное информационное агентство БелТА опубликовало новость из одного предложения: «Сегодня ночью сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании. Будет дополнено». Телефоны управления информации и общественных связей КГБ не отвечали, следственный комитет и МВД не владели информацией. Было ясно, что государственному агентству продиктовали эту фразу и велели ждать обновлений. Для всех остальных журналистов информация оставалась закрытой – чтобы не интерпретировали.

Спустя два часа появилось обновление. Уточнялось, что частная военная компания – это ЧВК Вагнера. А потом со ссылкой на правоохранительные органы БелТА сообщало, что «была получена информация о прибытии на нашу территорию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». У каждого при себе была небольшая сумка, и еще три чемодана на всех. Остановились они в одной из столичных гостиниц, бронь была на сутки — с 24 на 25 июля, — но задержались до 27 июля, а потом переселились в санаторий под Минском. Там их и задержали силами «Альфы» и ОМОНа.

А задержали потому, что постояльцы вызвали подозрения у администрации санатория. В сообщении БелТА написано, что 32 задержанных вели себя не так, как ведут себя российские туристы в белорусских здравницах:

не пили и не посещали увеселительных заведений, были молчаливы и передвигались небольшими группами. В общем, вели себя подозрительно.

В том же сообщении государственное агентство выложило список фамилий задержанных. Журналисты tut.by выяснили, что речь идет о санатории «Белорусочка» в четырех километрах от Минска. В регистратуре санатория, естественно, утверждают, что все это происходило в другом месте.

В дневном выпуске новостей на государственном телевидении повторили все то же самое, только еще показали картинку из тех, что всегда снимают при задержании. На столе были выложены российские паспорта, телефоны, наличные, парочка кредиток и презервативы. В отношении задержанных, сказали, проводится проверка.

К вечеру их стало 33 — Андрея Бакуновича, уроженца Гомельщины, задержали на родине. Он решил навестить родственников в Калинковичах — оттуда и увезли. И в это же время оказалось, что некоторые фамилии можно найти в списке «Миротворца», то есть, эти люди воевали на востоке Украины. Тут же в российских медиа появился Захар Прилепин, который утверждал, что в списке задержанных есть бойцы его батальона и что Беларусь этой компании вовсе не была нужна, а ехали они совершенно в другое место.

И еще — что Лукашенко прекрасно об этом знал.

А вот это как раз похоже на правду. Нет, я не считаю Прилепина проницательным и информированным. Просто дело в том, что Беларусь — это проходной двор для россиян с середины девяностых. Чеченцы с обеих сторон — и сепаратисты, и федералы — приезжали в Беларусь лечиться после ранений во время чеченских войн. Многие через Минск — опять же с обеих сторон — уезжали на Запад. Пережидали опасные времена тоже здесь. А «зеленые человечки» спокойно въезжали в Украину со стороны Беларуси и точно так же выезжали. Теневая зона, отсутствие границ с Россией — чему тут удивляться? Конечно, все эти перемещения происходили по взаимной договоренности. Конечно, Лукашенко все знал. Конечно, эта спецоперация — спектакль. Но спектакль гастрольный, не для местного зрителя. Местному эту басню не скормишь.

А зритель этого представления находится на Западе. Это все для него: «Смотрите, ЧВК Вагнера уже под Минском! Зеленые человечки наступают. Россия уже почти оккупировала Беларусь».

И вместо призывов освободить политзаключенных и угроз санкциями Запад должен тут же протянуть руку помощи и признать Александра Лукашенко единственным гарантом независимости. При всей очевидной постановочности этого сюжета на Западе найдется немало чиновников, которые будут его продавать как чистую правду. Что до задержанных — посидят в «предвариловке» до конца спектакля. Может, несколько дней. А может, и месяцев. Россия ведь со времен ареста Баумгертнера за своих не бьется.

Ирина Халип, «Новая газета»