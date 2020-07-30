Митинг-концерт Светланы Тихановской в Минске (Видео, онлайн)2
- 30.07.2020, 17:54
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Уже пришли несколько тысяч человек.
Cегодня в Минске проходит пикет кандидата в президенты Cветланы Тихановской. Митинг-концерт проходит в Парке Дружбы народов на площади Бангалор. Напомним, объединенный штаб кандидата в президенты уже провел митинги в десятках городов. Самые массовые акции прошли в Минске, Витебске, Гомеле и Бобруйске.
18:24 Видео с другого ракурса. Поток людей усиливается и становится плотнее.
18:23 Целые реки людей!
18:22 Новые фото из Парка дружбы народов. Как мы видим, на концерт в Минске приехали люди и из других городов.
18:19 «Уверена, что на Netflix будет сериал о событиях 2020 года в Беларуси», — делятся впечатлениями минчане.
18:14 Ведущие призвали включить авиарежим в телефонах, чтобы не перегружать сеть, а фото и видео с мероприятия публиковать в интернете уже после митинга.
18:12 Многие отмечают, что сегодня первый раз пришли на митинг Светланы Тихановской. Напомним, это второй митинг кандидата в президенты в Минске.
18:11 Вот так выглядит очередь на вход. Колонна растянулась через весь парк.
18:09 Люди массово идут на акцию Светланы Тихановской. Видео от «Нашей нiвы».
18:08 «Пришла, потому что хочу, чтобы дети жили в другой стране», — рассказала Елена.
18:07 Площадка перед сценой уже заполнена и это только начало.
18:06 На митинг идут большими колоннами. На самой акции уже несколько тысяч человек.
18:00 Много молодежи, людей с бело-красно-белыми флагами. «У нас праздник, мы идем праздновать», — говорят люди.
17:58 Независимые журналисты отмечают, что на подступах к парку большое количество человек. С уверенностью можно говорить, что сегодня на митинге будет многолюдно.
17:51 Люди начали собираться за полчаса до митинга-концерта. На акции уже несколько тысяч человек.