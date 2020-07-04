Врач назвали три продукта, от которых стоит отказаться на время эпидемии 4.07.2020, 10:28

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Они пользуются популярностью у сторонников ЗОЖ.

Во время сезонных заболеваний, и тем более пандемий, важно питаться правильно.

Далеко не всегда продукты, которые многие относят к категории полезных, стоит включать в свое меню, пишет cursorinfo.co.il.

Цельнозерновой хлеб

Даже если хлеб сделан из цельнозерновой пшеницы, стоит относиться к нему с умеренностью. В состав многих хлебобулочных изделий входит кукурузный сироп, патока и фруктоза. Таким образом, количество потребляемого сахара может вырасти.

Вегетарианские чипсы

Чипсы из разных овощей могут казаться отличным перекусом. Однако даже в самых «полезных» вариантах содержится немало натрия. Кроме того, для более выраженного вкуса, производители могут добавлять усилители вкуса.

Гранола

Гранола – тоже не всегда здоровый выбор. В некоторых вариантах может присутствовать много сахара, обработанных жиров. А если это виды с шоколадом или сухофруктами, то калорийность одной порции заметно вырастает.