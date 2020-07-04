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Гомельская группа «Place to be» присоединилась к акции Культпротест

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  • 4.07.2020, 12:00
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Гомельская группа «Place to be» присоединилась к акции Культпротест
Фото: vk.com/placetobeband

Музыканты разместили протестный манифест в соцсетях.

Гомельские музыканты присоединились к акции Культпротест. Группа «Place to be» разместила на своих страницах в социальных сетях текст, где выражает протест против незаконных задержаний, против досрочного голосования с угрозами выселить из общежитий и против запретов неугодных музыкантов, сообщает «Радыё Рацыя».

Музыкант группы «Place to be» Владимир Малюков рассказал, почему присоединился к акции Культпротест:

- Чтобы об этом больше людей узнало, что есть такой протест. Просто мы солидарны с ситуацией, что это несправедливо и надо менять, не надо бояться. Ничего тут такого страшного нет, это просто позиция. Я не вижу причины бояться, потому что я не чувствую, что здесь что-то такое противозаконное.

К акции Культпротест присоединились многие актеры и музыканты. В его рамках известные личности записали видеообращение с требованием выпустить политзаключенных.


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