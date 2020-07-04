В могилевской ИК №15 от коронавируса умер 21-летний заключенный? 4 4.07.2020, 12:03

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Пневмония – у большинства осужденных.

О ситуации с коронавирусом в могилевской ИК №15 Charter97.org написал родственник одного из заключенных.

"В Могилевской ИК №15 с пневмониями обстановка крайне тяжелая, - говорит он. - Болеет абсолютно вся колония, массово. Пневмония – у большинства заключенных. Все уверены, что это Covid-19, но на это плевать просто всем.

Администрация запретила родственникам передавать лекарства для заключенных, говорят, что у них самих есть чем лечить. На самом деле лечат только аспирином и парацетамолом.

Знаю, что умер парень, заключенный, которому был всего 21 год. Сколько всего умерших там – никто не скажет".