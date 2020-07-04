Виктор Бабарико останется за решеткой 31 4.07.2020, 12:49

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ВИКТОР БАБАРИКО

ФОТО: BABARIKO.BY

А что будет делать штаб кандидата?

Минский городской суд на заседании 2 июля отказался освободить Виктора Бабарико из-под стражи: его жалоба на решение районного суда не удовлетворена, сообщают naviny.by.

Белорусы удивляются пассивности и непонятной позиции штаба претендента в президенты, за которого подписались почти полмиллиона граждан. Что в этой ситуации будет делать штаб политика?

Как сообщил адвокат претендента на пост президента Дмитрий Лаевский на своей странице в «Фейсбуке», «защита обжалует это дальше в порядке надзора — постановления по задержанию и постановления по мере пресечения в виде заключения под стражу. Потому что у нас есть позиция, которую сторона обвинения не опровергла».